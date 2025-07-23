Нижневартовск вошел в топ-10 городов России по безналичной оплате в автобусах

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Нижневартовск вошел в десятку городов России по уровню безналичной оплаты проезда в автобусе
Нижневартовск вошел в десятку городов России по уровню безналичной оплаты проезда в автобусе Фото:

Нижневартовск (ХМАО) вошел в топ-10 городов РФ по уровню безналичной оплаты в общественном транспорте. Об этом сообщает городской перевозчик Домтрансавто на свой странице в соцсети «Вконтакте».

«Нижневартовск вошел топ-10 городов РФ по уровню безналичной оплаты проезда в городском транспорте по итогам июня. В июне по данным Сбертройка 91,9 % поездок было оплачено безналичным способом. Нижневартовск стал первым городом в Ханты-Мансийском автономном округе, где заработала билетная система СберТройки», — сообщается на странице в соцсети.

Ранее URA.RU писало, что водитель автобуса из Нижневартовска стал лучшим на международном конкурсе. Эдуард Дьяков более 18 лет возит пассажиров по улицам города на автобусе № 13.

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Нижневартовск (ХМАО) вошел в топ-10 городов РФ по уровню безналичной оплаты в общественном транспорте. Об этом сообщает городской перевозчик Домтрансавто на свой странице в соцсети «Вконтакте». «Нижневартовск вошел топ-10 городов РФ по уровню безналичной оплаты проезда в городском транспорте по итогам июня. В июне по данным Сбертройка 91,9 % поездок было оплачено безналичным способом. Нижневартовск стал первым городом в Ханты-Мансийском автономном округе, где заработала билетная система СберТройки», — сообщается на странице в соцсети. Ранее URA.RU писало, что водитель автобуса из Нижневартовска стал лучшим на международном конкурсе. Эдуард Дьяков более 18 лет возит пассажиров по улицам города на автобусе № 13.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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