Российская фехтовальщица уступила украинке на чемпионате мира

Великая проиграла со счетом 15:14
Российская саблистка Софья Великая проиграла украинке Юлии Бакастовой во втором раунде чемпионата мира по фехтованию. Об этом стало известно по результатам соревнования.
Бестакова одержала победу со счетом 15:14. Турнир проходил в Тбилиси.
Чемпионат мира по фехтованию завершится 30 июля. Российские спортсмены выступают под нейтральным флагом. Для Великой это первый международный турнир после отстранения российских фехтовальщиков в 2022 году.
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