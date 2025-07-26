Российская фехтовальщица уступила украинке на чемпионате мира

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Великая проиграла со счетом 15:14
Великая проиграла со счетом 15:14 Фото:

Российская саблистка Софья Великая проиграла украинке Юлии Бакастовой во втором раунде чемпионата мира по фехтованию. Об этом стало известно по результатам соревнования. 

Бестакова одержала победу со счетом 15:14. Турнир проходил в Тбилиси.

Чемпионат мира по фехтованию завершится 30 июля. Российские спортсмены выступают под нейтральным флагом. Для Великой это первый международный турнир после отстранения российских фехтовальщиков в 2022 году.

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Российская саблистка Софья Великая проиграла украинке Юлии Бакастовой во втором раунде чемпионата мира по фехтованию. Об этом стало известно по результатам соревнования.  Бестакова одержала победу со счетом 15:14. Турнир проходил в Тбилиси. Чемпионат мира по фехтованию завершится 30 июля. Российские спортсмены выступают под нейтральным флагом. Для Великой это первый международный турнир после отстранения российских фехтовальщиков в 2022 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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