Подсчитано, во сколько обойдется собрать ребенка в школу в 2025 году

Средние расходы родителей на подготовку ребенка к школе составят 17 925 рублей
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Расходы на сбор ребенка в школу составят 17 925 рублей
Расходы на сбор ребенка в школу составят 17 925 рублей Фото:

В 2025 году средние расходы российских родителей на подготовку ребенка к школе составят 17 925 рублей. При этом каждый четвертый житель страны планирует выделить на эти цели сумму в 25 000 рублей. Об этом пишет ТАСС.

«Подготовка к 1 сентября начинается уже с первых дней августа — родители готовятся к учебному сезону как морально, так и материально. Сервис лояльности „Апельсин“ выяснил бюджеты: в среднем в 2025 году сборы ребенка в школу обойдутся в 17 925 рублей», — сказано в сообщении агентства со ссылкой на «Апельсин».

Эксперты цифровых платформ электронной торговли прогнозируют, что уже с начала августа стоимость школьных товаров на маркетплейсах может вырасти на 10%. Активизация спроса была зафиксирована еще в июле. По оценкам аналитиков, расходы родителей на подготовку одного школьника составят от 15 до 20 тысяч рублей. В центре маркетинговых исследований отмечают, что существенное подорожание зафиксировано лишь на продукцию европейского производства.

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В 2025 году средние расходы российских родителей на подготовку ребенка к школе составят 17 925 рублей. При этом каждый четвертый житель страны планирует выделить на эти цели сумму в 25 000 рублей. Об этом пишет ТАСС. «Подготовка к 1 сентября начинается уже с первых дней августа — родители готовятся к учебному сезону как морально, так и материально. Сервис лояльности „Апельсин“ выяснил бюджеты: в среднем в 2025 году сборы ребенка в школу обойдутся в 17 925 рублей», — сказано в сообщении агентства со ссылкой на «Апельсин». Эксперты цифровых платформ электронной торговли прогнозируют, что уже с начала августа стоимость школьных товаров на маркетплейсах может вырасти на 10%. Активизация спроса была зафиксирована еще в июле. По оценкам аналитиков, расходы родителей на подготовку одного школьника составят от 15 до 20 тысяч рублей. В центре маркетинговых исследований отмечают, что существенное подорожание зафиксировано лишь на продукцию европейского производства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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