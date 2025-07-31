Подсчитано, во сколько обойдется собрать ребенка в школу в 2025 году

В 2025 году средние расходы российских родителей на подготовку ребенка к школе составят 17 925 рублей. При этом каждый четвертый житель страны планирует выделить на эти цели сумму в 25 000 рублей. Об этом пишет ТАСС.
«Подготовка к 1 сентября начинается уже с первых дней августа — родители готовятся к учебному сезону как морально, так и материально. Сервис лояльности „Апельсин“ выяснил бюджеты: в среднем в 2025 году сборы ребенка в школу обойдутся в 17 925 рублей», — сказано в сообщении агентства со ссылкой на «Апельсин».
Эксперты цифровых платформ электронной торговли прогнозируют, что уже с начала августа стоимость школьных товаров на маркетплейсах может вырасти на 10%. Активизация спроса была зафиксирована еще в июле. По оценкам аналитиков, расходы родителей на подготовку одного школьника составят от 15 до 20 тысяч рублей. В центре маркетинговых исследований отмечают, что существенное подорожание зафиксировано лишь на продукцию европейского производства.
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