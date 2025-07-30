Над прорывом трубы образовался пар (архивное фото)
В Екатеринбурге прорвало трубу на улице Южная (Чкаловский район). В момент прорыва трубы был слышен хлопок, сообщили очевидцы в соцсетях.
«Услышал хлопок, выглянул в окно и увидел, как из-под земли бьет струя воды», — передает telegram-канал «Бандитский ЕКБ». По кадрам видно, что большой поток воды растекается вокруг места коммунальной аварии. Над местом аварии образовался пар.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службы городского «Водоканала» и Екатеринбургской теплосетевой компании за комментарием. Ответы ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!