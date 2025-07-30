30 июля 2025

«Услышал хлопок»: в Екатеринбурге из-под земли вырвался фонтан. Видео

В Екатеринбурге прорвало трубу на Южной улице
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Над прорывом трубы образовался пар (архивное фото)
Над прорывом трубы образовался пар (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге прорвало трубу на улице Южная (Чкаловский район). В момент прорыва трубы был слышен хлопок, сообщили очевидцы в соцсетях.

«Услышал хлопок, выглянул в окно и увидел, как из-под земли бьет струя воды», — передает telegram-канал «Бандитский ЕКБ». По кадрам видно, что большой поток воды растекается вокруг места коммунальной аварии. Над местом аварии образовался пар.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службы городского «Водоканала» и Екатеринбургской теплосетевой компании за комментарием. Ответы ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге прорвало трубу на улице Южная (Чкаловский район). В момент прорыва трубы был слышен хлопок, сообщили очевидцы в соцсетях. «Услышал хлопок, выглянул в окно и увидел, как из-под земли бьет струя воды», — передает telegram-канал «Бандитский ЕКБ». По кадрам видно, что большой поток воды растекается вокруг места коммунальной аварии. Над местом аварии образовался пар. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службы городского «Водоканала» и Екатеринбургской теплосетевой компании за комментарием. Ответы ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...