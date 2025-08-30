«Роснефть» сохранила дивидендовую политику несмотря на внешнее давление

«Роснефть» при планировании бюджета ориентируется на цену нефти в $45 за баррель и делает ставку на высокомаржинальные проекты как источник дивидендных выплат. Об этом сообщил глава компании Игорь Сечин.
«В сложившихся условиях „Роснефть“ формирует свой бюджет, исходя из реалистичных предпосылок, используя цену на нефть в $45 за баррель», — отметил Сечин. Его слова передает ТАСС.
Он отметил, что ключевыми направлениями остаются «Восток ойл» и «Сахалин-1», для которых предусмотрен особый налоговый режим. По словам Сечина, в отличие от ряда конкурентов, выплачивающих дивиденды за счет заемных средств, «Роснефть» формирует фонд выплат за счет прибыльных проектов. Несмотря на внешние ограничения, компания сохраняет неизменной дивидендную политику и непрерывно выплачивает дивиденды с 2000 года. В 2024 году акционеры получили 542 млрд рублей — по 51,15 рубля на акцию.
Ранее сообщалось, что россиянам для получения дохода от вкладов, сопоставимого со средней зарплатой, требуется размещать на депозитах свыше 8,5 млн рублей из-за снижения ставок по вкладам. Несмотря на это, спрос на банковские депозиты остается высоким, а доходность по ним превышает прогнозируемую инфляцию, однако эксперты советуют диверсифицировать активы и рассматривать альтернативные инвестиционные инструменты.
