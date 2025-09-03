МИД РФ не исключил вину Запада в ударах Киева по нефтепроводу «Дружба»

Россия не исключает, что действиями Украины, которые неоднократно атаковали нефтепроводу «Дружба», управлял Запад. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Если вы подразумеваете прямое управление, эту версию нельзя исключать. Если вы говорите вообще о вовлеченности западных стран в террористическую деятельность киевского режима, то она очевидна. Здесь ответ, конечно, — да», — пояснила дипломат, комментируя вопрос о роли западных стран в ударах Украины по «Дружбе». По словам Захаровой, версия о прямом контроле западных государств над атакой на российскую инфраструктуру рассматривается как одна из возможных.
Украина в 2025 году неоднократно атаковала нефтепровод «Дружба», через который ряд европейских стран получают энергоресурсы от России. Только в августе за одну неделю объект был атакован несколько раз. После одной из атак глава МИД Венгрии сообщал о прекращении поставок нефти в страну, а восстановительные работы продолжаются до сих пор. Захарова характеризовала атаки на объекты как «чистой воды бандитизм».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.