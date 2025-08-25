Захарова одним словом охарактеризовала удар Киева по нефтепроводу «Дружба»

Удары украинской армии по нефтепроводу "Дружба" являются "чистой воды бандитизмом". Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба" являются "чистой воды бандитизмом"", — заявила Захарова. Ее слова приводит ТАСС.
Она отметила, что действия ВСУ носят террористический характер, и подчеркнула необходимость однозначной оценки атак на гражданскую инфраструктуру мировым сообществом. По ее словам, отсутствие реакции западных стран вызывает вопросы и может свидетельствовать о пренебрежении международным правом или поддержке таких методов.
ВСУ снова атаковали нефтепровод "Дружба" 22 августа. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, назвав атаку посягательством на энергетическую безопасность страны. Он заявил, что это уже третья атака ВСУ на трубопровод, который расположен на российско-белорусской границе. По его словам, из-за удара временно были приостановлены поставки нефти в Венгрию. Спустя некоторое время транзит топлива возобновился, передает ОТР.
