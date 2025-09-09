«Ситуация осложнилась»: Трамп обвинил Путина и Зеленского

Трамп: решение конфликта на Украине осложнилось из-за вражды Путина и Зеленского
Трамп заявил, что решение конфликта на Украине осложнилось из-за Путина и Зеленского
Урегулирование украинского конфликта казалось президенту США Дональду Трампу «самым простым» вопросом, однако ситуация значительно осложнилась из-за личной вражды между главами России и Украины — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщил сам американский лидер.

«Я говорил: этот конфликт должен стать самым простым из всех, поскольку я прекрасно лажу с Владимиром Путиным… Однако ситуация сложна, поскольку между ним и Владимиром Зеленским много ненависти, очень много», — сказал глава Штатов в эфире WABC. Он подчеркнул, что несмотря ни на что завершит конфликт.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что конфликт на Украине может быть разрешен. Американский глава подчеркнул, что процесс урегулирования оказался более трудным, чем он ожидал изначально. По словам Трампа, отсутствие прогресса в разрешении конфликта чревато тяжелыми последствиями.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно отмечал, что с 2014 года Москва неизменно настаивала на мирном разрешении конфликта и предлагала соответствующие инициативы украинской стороне. Путин подчеркнул, что Россия последовательно выступает за урегулирование ситуации исключительно дипломатическими методами, при этом обращая особое внимание на устранение коренных причин разногласий.

