План «Ковер» ввели в Пензенской области

В Пензенской области введен план «Ковер» — в регионе действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем официальном telegram-канале.
«В Пензенской области введен план „Ковер“. Действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Олег Мельниченко. Он подчеркнул, что все профильные службы региона переведены на усиленный режим работы для обеспечения безопасности жителей.
Ранее в регионе был установлен режим «Беспилотная опасность». С целью обеспечения безопасности граждан местные власти приняли решение о введении ограничений на функционирование мобильного интернета.
