В России безопасность на улицах выше, чем в Великобритании. Российские города превосходят Лондон по чистоте и отсутствию уличной преступности. Об этом заявил британский журналист Джеймс Делингпол.
«Улицы чистые и безопасные, нет опасности столкнуться с поножовщиной или кражей мобильных телефонов, как в Лондоне. Общественный транспорт работает, есть крытые рынки, где продают вкуснейшие органические продукты, а состояние экономики и вполовину не так плохо, как нас заставляли думать», — пишет Делингпол на сайте издания Spectator.
Помимо безопасности, британский обозреватель также отметил развитую инфраструктуру, в частности работу московского метро, и высокий, по его мнению, уровень культуры людей. В своей публикации он также упомянул заявление представителя дипмиссии РФ в Женеве Гузаль Хусановой, сделанное на сессии Совета ООН по правам человека. Она указала на ухудшение ситуации с правами человека и усиление дискриминации в западных странах, включая русофобию.
Ранее URA.RU сообщало, что президент Владимир Путин отметил снижение уровня преступности в России. По его словам, стало меньше уличных преступлений и рецидивов, повысилась раскрываемость убийств, разбоев и краж. При этом он подчеркнул важность защиты молодежи от криминального влияния и призвал усилить меры безопасности в городах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.