27 сентября 2025

В ООН объяснили отключение микрофона Бербок на словах о РФ

В офисе председателя 80-й Генеральной Ассамблеи ООН Анналены Бербок сообщили, что инцидент с отключением микрофона во время выступления российской делегации произошел по техническим причинам. Представители офиса подчеркнули, что данный инцидент не связан ни с Анналеной Бербок, ни с ее аппаратом.

«Офис председателя Генеральной Ассамблеи не отвечает за технические аспекты в зале. Это ответственность секретариата ООН», — сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала Секретариат ООН разобраться, почему в момент представления делегации из России у Бербок отключился микрофон, передает RT. Дипломат выразила мнение, что либо в момент высказываний Бербок о России был отключен звук микрофона, либо она самостоятельно приняла решение выключить его.

