Великобритания, Франция и Германия инициировали процедуру возвращения старых санкций Совета Безопасности ООН против Ирана, что выглядит как «мухлеж». Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем telegram-канале.
«Сначала стороны должны разбирать претензии в механизме по разрешению споров. И только если все зашло в тупик — выносить вопрос в СБ ООН. Этот механизм, вопреки утверждениям „евротройки“, не был задействован. Лондон, Париж и Берлин эти этапы пропустили и сразу подали бумагу в Совбез. С точки зрения международного права это выглядит как мухлеж: если ты сам нарушаешь правила, то теряешь право пользоваться прописанными в них механизмами», — высказалась Захарова.
В МИД РФ подчеркнули, что 30-дневный срок с момента подачи европейского письма истекает именно 27 сентября. Совет Безопасности не принял резолюцию о сохранении режима освобождения от рестрикций, поэтому с точки зрения Великобритании, Франции и Германии санкции автоматически возвращаются.
Россия и Китай выступили против такого подхода и 26 сентября предложили продлить действие резолюции 2231 до апреля 2026 года, чтобы не допустить эскалации, однако западные страны проголосовали против этой инициативы. Захарова также отметила, что западные государства нарушили два фундаментальных принципа международного права: обязательность соблюдения договоров (Pacta sunt servanda) и доктрину «чистых рук», согласно которой нельзя использовать юридические инструменты при собственных нарушениях.
Российский дипломат выразила уверенность, что попытка Запада протолкнуть «снэпбэк» приведет к созданию опасного прецедента, который может повлиять на устойчивость всей международной системы безопасности. В результате, по словам Захаровой, формируется две параллельные реальности: одна — которую поддерживают западные страны, и другая — позиция России, Китая и их союзников.
Ранее в МИД России резко высказались о результатах голосования по санкциям против Ирана. Сохранение санкций против Ирана ведет к дальнейшей эскалации.
