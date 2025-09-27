27 сентября 2025

В Лондоне задержали британского политика, вернувшегося из Москвы

В Лондоне по закону о терроризме задержали лидера Рабочей партии
Лидера Рабочей партии Великобритании Джорджа Гэллоуэя задержали в лондонском аэропорту Гатвик после его возвращения из Москвы. Вместе с политиком была задержана его супруга Путри Гаятри Пертиви на основании закона о борьбе с терроризмом. Об этом сообщают зарубежные СМИ. 

«Сотрудники контртеррористического подразделения задержали в аэропорту Гатвик мужчину в возрасте около 70 лет и женщину в возрасте около 40 лет. Задержание произошло в соответствии с третьим разделом Закона о борьбе с терроризмом и охране государственной границы 2019 года», — сообщает издание The Daily Telegraph со ссылкой на полицию Лондона.

Ранее телеканал RT сообщал, что Россия в ответ на санкции Лондона внесла в стоп-лист ряд британских чиновников, политиков и экспертов. Под санкции попали замглавы Минфина Великобритании Эмма Рейнолдс, представители структур по контролю за санкциями, сотрудники исследовательских центров и депутат парламента Дэвид Дуган. Всем фигурантам списка запрещен въезд в Россию.

