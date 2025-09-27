Минобороны РФ расширит список заболеваний для мобилизационного контракта: какие болезни туда добавят

Минобороны России подготовило проект нормативного акта, который расширяет список заболеваний, исключающих возможность заключения контракта на военную службу по мобилизации для граждан с категорией годности «ограниченно годен». Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В частности, в документ добавлены пункты о болезнях и исходах травм и ожогов век, глаз. Подробнее — в материале URA.RU.
Какие болезни вошли в перечень
В соответствии с данным документом, размещенным на официальном портале правовых актов, список заболеваний увеличен до 35 позиций вместо прежних 26. В обновленный перечень, в частности, были добавлены такие заболевания, как сахарный диабет всех типов (ранее учитывался только диабет I типа), а также патологии, врожденные аномалии развития и последствия травм аорты, основных и периферических артерий и вен, лимфатических сосудов при умеренных нарушениях кровообращения и функций.
Кроме того, в список внесены последствия некоторых переломов позвоночника, костей туловища, верхних и нижних конечностей. Включая осложненные переломы длинных костей с умеренным снижением функций конечности, а также ряд других заболеваний.
Как было раньше
В сентябре 2023 года был утвержден актуальный перечень заболеваний, при наличии которых граждане с ограниченной годностью к военной службе не имеют возможности заключить контракт. В данный список включены такие диагнозы, как ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты B и C, определенные формы туберкулеза, злокачественные новообразования, сахарный диабет первого типа, тяжелые психические расстройства, эпилепсия, последствия перенесенных инсультов, гипертоническая болезнь второй стадии, а также бронхиальная астма средней степени тяжести.
Минобороны предложило установить срок выплат мобилизованным при увольнении
Министерство обороны России внесло на рассмотрение проект приказа, устанавливающий точный срок прекращения ежемесячных социальных выплат мобилизованным гражданам. Согласно документу, выплаты будут производиться до момента официальной сдачи дел и должности при увольнении с военной службы.
В министерстве пояснили необходимость уточнения порядка прекращения выплат, чтобы исключить юридические неясности для военнослужащих, увольняемых по мобилизации. «Проектом приказа предусматривается, что в случае увольнения с военной службы граждан, призванных по мобилизации, осуществление ежемесячной социальной выплаты им производится по день освобождения от исполнения обязанностей по занимаемой воинской должности (сдачи дел и должности)», — говорится в тексте документа, распространенного Минобороны.
В пояснительной записке отмечается, что новая норма позволит более четко определять дату окончания выплат, а также снизит риски возникновения споров между военнослужащими и органами социальной защиты. Кроме того, уточняется, что предложенные изменения не затрагивают порядок предоставления других социальных гарантий мобилизованным.
Ранее Социальный фонд России предложил скорректировать правила назначения ежемесячных выплат на детей военнослужащих срочной службы. Соответствующий проект административного регламента был размещен на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.
