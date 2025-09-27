27 сентября 2025

Рыженков: мир на Украине возможен при понимании неделимости безопасности

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
МИД Белоруссии призвал страны ЕС прекратить нагнетать конфликт на Украине
МИД Белоруссии призвал страны ЕС прекратить нагнетать конфликт на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Прекращение конфликта на Украине возможно только при соблюдении принципа неделимости безопасности. В настоящее время США начинают осознавать важность этого подхода, однако страны Европейского союза пока не проявляют подобного понимания. Об этом во время выступления на пленарном заседании 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.

«Путь к прекращению кровопролития на Украине лежит через возвращение всех сторон в Европе к пониманию важности соблюдения принципа неделимости безопасности. США начинают осознавать важность данного тезиса. К сожалению, такого понимания нет в странах ЕС», — процитировало слова Рыженкова РИА Новости.

Глава МИД Белоруссии также подчеркнул, что Евросоюз продолжает «разжигать региональный конфликт украинскими дровами». Это провоцирует дальнейшую эскалацию ситуации.

Как сообщало URA.RU ранее, Россия осведомлена о попытках Украины устроить провокации, и в случае их реализации Киев «серьезно пожалеет». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прекращение конфликта на Украине возможно только при соблюдении принципа неделимости безопасности. В настоящее время США начинают осознавать важность этого подхода, однако страны Европейского союза пока не проявляют подобного понимания.  Об этом во время выступления на пленарном заседании 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков. «Путь к прекращению кровопролития на Украине лежит через возвращение всех сторон в Европе к пониманию важности соблюдения принципа неделимости безопасности. США начинают осознавать важность данного тезиса. К сожалению, такого понимания нет в странах ЕС», — процитировало слова Рыженкова РИА Новости. Глава МИД Белоруссии также подчеркнул, что Евросоюз продолжает «разжигать региональный конфликт украинскими дровами». Это провоцирует дальнейшую эскалацию ситуации. Как сообщало URA.RU ранее, Россия осведомлена о попытках Украины устроить провокации, и в случае их реализации Киев «серьезно пожалеет». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...