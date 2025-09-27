Прекращение конфликта на Украине возможно только при соблюдении принципа неделимости безопасности. В настоящее время США начинают осознавать важность этого подхода, однако страны Европейского союза пока не проявляют подобного понимания. Об этом во время выступления на пленарном заседании 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.
«Путь к прекращению кровопролития на Украине лежит через возвращение всех сторон в Европе к пониманию важности соблюдения принципа неделимости безопасности. США начинают осознавать важность данного тезиса. К сожалению, такого понимания нет в странах ЕС», — процитировало слова Рыженкова РИА Новости.
Глава МИД Белоруссии также подчеркнул, что Евросоюз продолжает «разжигать региональный конфликт украинскими дровами». Это провоцирует дальнейшую эскалацию ситуации.
Как сообщало URA.RU ранее, Россия осведомлена о попытках Украины устроить провокации, и в случае их реализации Киев «серьезно пожалеет». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.