В Свердловской области завоют сирены

В регионах РФ пройдет плановая проверка систем оповещения
В Свердловской области 1 октября завоют сирены и громкоговорители. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Во всех регионах РФ пройдет плановая масштабная проверка систем оповещения населения. Они предназначены для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — пишет ведомство в telegram-канале.
Спасатели напомнили, если вы услышали звук сирены, то сохраняйте спокойствие и не паникуйте. Такие проверки проводятся регулярно.
