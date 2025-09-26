Каким будет октябрь в Свердловской области

Октябрь в Свердловской области будет холоднее нормы, а количество осадков будет ниже обычного. Предварительным прогнозом на второй месяц осени в URA.RU поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«В Свердловской области сейчас очень холодно, и такой же будет первая неделя октября: на 3-4 градуса ниже климатической нормы. Ночные температуры будут слабоотрицательные, дневные — в пределах 3-8 градусов тепла. Первая неделя обойдется без осадков», — сказал Шувалов.
Потом погода сгладит свой резкий характер, вторая и третья декады уже будут больше похожи на обычный уральский октябрь. Температурный фон и количество осадков приблизятся к норме. «В целом октябрь будет несколько холоднее обычного и количество осадков будет меньше, чем положено по климату. То есть месяц для Свердловской области будет в меру прохладный и сухой», — резюмировал синоптик.
