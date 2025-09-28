Замгубернатора сняла с должности главного хирурга Свердловской области

Главный хирург Свердловской области Михаил Прудков снят с должности приказом замгубернатора-главы регионального минздрава Татьяны Савиновой. Об этом URA.RU сообщил источник. При этом Прудков остался главным хирургом УрФО, об этом он сам заявил агентству.
«В отношении нового главного хирурга области — это правда, вышел приказ. На эту должность назначен профессор Александр Засорин. Работы выездной в области много, Александр Александрович помоложе. Министр [здравоохранения Савинова] набирает свою команду, это совершенно естественно», — прокомментировал Прудков.
При этом он остался главным внештатным хирургом Уральского федерального округа. На этом посту он работает уже 20 лет. По словам инсайдера, также Прудков был снят с должности заведующего кафедрой в институте им. Блохина, однако он эту информацию не подтвердил. «По институту Блохина приказов не поступало», — коротко сказал хирург.
Михаил Прудков — доктор медицинских наук, профессор, хирург высшей категории, заслуженный врач РФ. Он является членом правления Российского общества хирургов, лауреатом премии правительства РФ в области науки и техники, председателем «Клуба хирургов и эндоскопистов Свердловской области». Его стаж работы — 36 лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!