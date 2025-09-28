28 сентября 2025

Замгубернатора сняла с должности главного хирурга Свердловской области

В Свердловской области главным внештатным хирургом стал профессор Засорин
Михаил Прудков перестал быть главным свердловским хирургом, но остался главным по УрФО
Михаил Прудков перестал быть главным свердловским хирургом, но остался главным по УрФО Фото:

Главный хирург Свердловской области Михаил Прудков снят с должности приказом замгубернатора-главы регионального минздрава Татьяны Савиновой. Об этом URA.RU сообщил источник. При этом Прудков остался главным хирургом УрФО, об этом он сам заявил агентству. 

«В отношении нового главного хирурга области — это правда, вышел приказ. На эту должность назначен профессор Александр Засорин. Работы выездной в области много, Александр Александрович помоложе. Министр [здравоохранения Савинова] набирает свою команду, это совершенно естественно», — прокомментировал Прудков. 

При этом он остался главным внештатным хирургом Уральского федерального округа. На этом посту он работает уже 20 лет. По словам инсайдера, также Прудков был снят с должности заведующего кафедрой в институте им. Блохина, однако он эту информацию не подтвердил. «По институту Блохина приказов не поступало», — коротко сказал хирург. 

Михаил Прудков доктор медицинских наук, профессор, хирург высшей категории, заслуженный врач РФ. Он является членом правления Российского общества хирургов, лауреатом премии правительства РФ в области науки и техники, председателем «Клуба хирургов и эндоскопистов Свердловской области». Его стаж работы — 36 лет. 

