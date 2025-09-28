Юная уралочка очаровала московских звезд своим голосом

Диана Сабылина из Краснотурьинска выступила шоу «Ты — супер» на телеканале «НТВ». Молодая вокалистка, участвовавшая ранее в шестом сезоне, вернулась на сцену и вызвала восторг у всех членов жюри. Новый выпуск вышел на телеканале «НТВ».
«Для меня Вы — самая талантливая сегодня», — заявила член жюри Диана Арбенина, лидер группы «Ночные снайперы». Певица Мона также высоко оценила выступление девушки. Свою похвалу девочка получила и от Игоря Крутого.
На проекте «Ты — супер» молодые исполнители со всей страны получают шанс проявить себя перед широкой аудиторией. В этот раз Диана выступила с кавером на песню «Ветер с моря дул» от Натали.
