28 сентября 2025

Юная уралочка очаровала московских звезд своим голосом

Девушка из Красноуфимска выступила в конкурсе «Ты — супер» на «НТВ»
© Служба новостей «URA.RU»
Девушку похвалили все участники жюри
Девушку похвалили все участники жюри

Диана Сабылина из Краснотурьинска выступила шоу «Ты — супер» на телеканале «НТВ». Молодая вокалистка, участвовавшая ранее в шестом сезоне, вернулась на сцену и вызвала восторг у всех членов жюри. Новый выпуск вышел на телеканале «НТВ».

«Для меня Вы — самая талантливая сегодня», — заявила член жюри Диана Арбенина, лидер группы «Ночные снайперы».  Певица Мона также высоко оценила выступление девушки. Свою похвалу девочка получила и от Игоря Крутого.

На проекте «Ты — супер» молодые исполнители со всей страны получают шанс проявить себя перед широкой аудиторией. В этот раз Диана выступила с кавером на песню «Ветер с моря дул» от Натали.

© Служба новостей «URA.RU»
