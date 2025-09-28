28 сентября 2025

Суд пересмотрел приговор чиновнику с «Уральской рублевки»

Инженер УКС Сысерти Чечин добился смягчения приговора по делу о взятке
Апелляция состоялась в Свердловском облсуде
Апелляция состоялась в Свердловском облсуде

Свердловский облсуд смягчил наказание главному инженеру МБУ «Управление капитального строительства и ЖКХ» Сысерти Максиму Чечину, которого осудили за коррупцию. Ему зачли срок содержания под стражей, сказали URA.RU в пресс-службе инстанции.

«Чечину смягчено наказание в виде штрафа с 600 тысяч рублей до 570 000 — с учетом положений ч. 5 ст. 72 УК РФ. Поскольку до судебного разбирательства он содержался под стражей», — сказали в суде по итогам апелляции.

О задержании Чечина стало известно 1 ноября 2024 года. Это произошло перед обысками в УКС, говорил источник URA.RU. По его словам, инженера подозревали во взятке в 150 тысяч рублей, которые он якобы получил кирпичами от подрядчика. «Во время строительства остались два поддона кирпича, нужно было куда-то деть. Подрядчик давал их инженеру, частями, в разное время. Можно ли это считать взяткой? Просто у них были доверительные отношения, один другому помогал. В плане работы все выполнено, все объемы подтверждены», — объяснял тогда собеседник URA.RU.

Уголовное дело рассматривалось в особом порядке. Суд первой инстанции признал Чечина виновным: ему назначили штраф в 600 тысяч рублей и запретили занимать должности на госслужбе на три года. После этого защита обжаловала приговор.

