В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на улице Красноармейской во всю идет работа по строительству катка с искусственным льдом. Специалисты уже подготавливают фундамент, а в скором времени появится каркас проекта. Ходом работы поделился мэр города Владислав Пинаев в своем telegram-канале.
«Этот проект является частью программы развития городской спортивной инфраструктуры. Каток будет оснащён всем необходимым: удобными раздевалками, просторным ледовым полем и местами для зрителей», — заявил глава города.
В этом году завершится первый этап строительства. В 2026 году установят холодильное оборудование. Также вся ближайшая территория будет благоустроена для нужд граждан.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!