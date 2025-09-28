28 сентября 2025

Для тагильчан возводят современный искусственный каток. Видео

Каток будет использоваться для спортсменов и граждан
Каток будет использоваться для спортсменов и граждан

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на улице Красноармейской во всю идет работа по строительству катка с искусственным льдом. Специалисты уже подготавливают фундамент, а в скором времени появится каркас проекта. Ходом работы поделился мэр города Владислав Пинаев в своем telegram-канале.

«Этот проект является частью программы развития городской спортивной инфраструктуры. Каток будет оснащён всем необходимым: удобными раздевалками, просторным ледовым полем и местами для зрителей», — заявил глава города.

В этом году завершится первый этап строительства. В 2026 году установят холодильное оборудование. Также вся ближайшая территория будет благоустроена для нужд граждан. 

