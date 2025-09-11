«Нас ограбили»: Кличко разозлился на Зеленского из-за денег на Киев

Сокращение бюджета Киева в результате подписанных президентом Украины Владимиром Зеленским поправок к закону является «ограблением». Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.
«Нас практически ограбили. По-другому это не назовешь», — заявил Кличко. Его сообщение опубликовано на сайте городского совета Киева.
Кличко выразил недовольство в связи с подписанным президентом страны документом «О государственном бюджете Украины на 2025 год». Там и указано сокращение бюджета столицы.
Ранее поступала информация из Верховной рады о подготовке уголовного дела в отношении Кличко. Отмечается, что это связано с заявлениями политика по поводу централизации власти и работы руководства Украины.
