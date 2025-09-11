«Нас ограбили»: Кличко разозлился на Зеленского из-за денег на Киев

Кличко: сокращение бюджета Киева является ограблением
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поправки к закону «О государственном бюджете Украины на 2025 год» - ограбление Киева, заявил Кличко
Поправки к закону «О государственном бюджете Украины на 2025 год» - ограбление Киева, заявил Кличко Фото:

Сокращение бюджета Киева в результате подписанных президентом Украины Владимиром Зеленским поправок к закону является «ограблением». Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

«Нас практически ограбили. По-другому это не назовешь», — заявил Кличко. Его сообщение опубликовано на сайте городского совета Киева.

Кличко выразил недовольство в связи с подписанным президентом страны документом «О государственном бюджете Украины на 2025 год». Там и указано сокращение бюджета столицы.

Ранее поступала информация из Верховной рады о подготовке уголовного дела в отношении Кличко. Отмечается, что это связано с заявлениями политика по поводу централизации власти и работы руководства Украины.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сокращение бюджета Киева в результате подписанных президентом Украины Владимиром Зеленским поправок к закону является «ограблением». Об этом заявил мэр города Виталий Кличко. «Нас практически ограбили. По-другому это не назовешь», — заявил Кличко. Его сообщение опубликовано на сайте городского совета Киева. Кличко выразил недовольство в связи с подписанным президентом страны документом «О государственном бюджете Украины на 2025 год». Там и указано сокращение бюджета столицы. Ранее поступала информация из Верховной рады о подготовке уголовного дела в отношении Кличко. Отмечается, что это связано с заявлениями политика по поводу централизации власти и работы руководства Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...