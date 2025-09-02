02 сентября 2025

Власти Украины решили не прекращать мобилизацию в случае перемирия с РФ

В офисе Зеленского сделали заявление насчет мобилизации на Украине
В офисе Зеленского сделали заявление насчет мобилизации на Украине Фото:
Власти Украины продолжат мобилизацию граждан, даже если произойдет прекращение огня. Об этом заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Павел Палиса в эфире телеканала «Общественное. Новости». По его словам, поддержание численности армии остается приоритетной задачей руководства страны.

«Даже если завтра будет прекращение огня, мобилизация не прекратится», — заявил Павел Палиса. По его словам, этот процесс будет продолжаться еще некоторое время, поскольку, несмотря на все наши желания, поддержание необходимого уровня обороноспособности страны остается нашей непосредственной обязанностью.

С февраля 2022 года на территории Украины действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался властями. Украинские военкоматы усилили контроль над мужчинами призывного возраста: проводятся регулярные проверки документов, напоминает RT. 

