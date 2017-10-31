21:25 31 октября 2017 0

Американские СМИ продолжают настаивать: «русский след» в украинском деле есть Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта обвинили по делу о «вмешательстве» России в президентские выборы США в 2016 году. Он и его деловой партнер Рик Гейтс обвиняются по 12 пунктам. В том числе, высокопоставленных американцев обвиняют в лоббировании интересов экс-президента Украины Виктора Януковича. Глава МИД России Сергей Лавров во вторник, 31 октября, заявил, что дело Манафорта не имеет отношения к Москве: «Украинский след нужно расследовать через Украину».

О том, почему американские СМИ упорно связывают Манафорта с Россией и как агентов влияния Вашингтона «съедают волки» — «URA.RU» рассказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Глава МИД России Сергей Лавров предложил искать «украинский след» по делу Манафорта на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Безграмотные журналисты и политики США не различают Украину и Россию. Им кажется, что это одно и то же. Манафорт действительно тесно связан с экс-президентом Украины Виктором Януковичем, которого с подачи западных СМИ считают пророссийски настроенным политиком. Хотя он никогда не был «российским проектом», зато с 2010 года был вполне себе проамериканским. Потому что избирали его американские политтехнологи, в том числе, и господин Манафорт. Это именно он ответственен за те дела, за которые сейчас на Януковича заводят в Киеве. Поэтому связь, которую выстраивают между Россией и Манафортом — умозрительная и нуждается в доказательной базе. И пока она не представлена, можно смело считать эту схему несостоятельной.

Хотя понятно эта схема применяется американцами. Дело в том, что доказательства так называемого «русского следа» в выборах 2016 года в США строятся на неточностях, натяжках и предположениях. Именно они по каким-то необъяснимым для меня обстоятельствам воспринимаются как доказательства. В этой связи мне очень жаль американский истеблишмент и американское общество. Они, находясь в плену у собственных стереотипов, выстраивают себе картину мира, которая не имеет никакого отношения к действительности. Зато она очень хорошо укладывается в парадигму враждебного государства, которое якобы угрожает США.

Многие политические группы в США таким образом решают внутриполитические проблемы. В частности, неспособность Вашингтона справиться с ситуацией в стране.

Связь Манафорта с Януковичем, очевидно, не имеет никакого отношения к России, но в том, как эту историю преподносят в западных СМИ, можно увидеть, что в Вашингтоне все ставят с ног на голову. Они это делают виртуозно, пользуясь тем, что авторитет их СМИ настолько мощный, что они могут злоупотреблять доказательствами, точнее, их отсутствием. Им кажется, что много раз транслированная ложь превращается в правду, а это не так.

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили относят к списку «агентов влияния» США Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Связь Манафорта с Януковичем — это лишь один из многих примеров связи высокопоставленных американцев с лидерами других государств. Это не прецедент, а правда жизни. Американское законодательство очень строго относится к различного рода нарушителям, поэтому, чтобы решать свои темные делишки, американский истеблишмент использует подручных. Среди них мы видим целый ряд украинских лидеров либо деятелей других стран. В частности, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили иногда исполняет подобного рода грязную работу.

Только надо понимать, что США — отнюдь не монолит. Там есть громадное количество групп влияния, которые конфликтуют друг с другом и используют компромат друг на друга. Дело против Манафорта, который фактически был агентом влияния США на Украине, а теперь получает зеркальные обвинения от своих же, служит этому подтверждением. «Волки от испуга скушали друг друга» — эта строчка из классики описывает нынешнее положение дел в США.