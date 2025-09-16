16 сентября 2025

В шести регионах России ввели беспилотную опасность: онлайн-трансляция

В нескольких регионах России ввели беспилотную опасность
Опасность БПЛА введена в ряде регионов России
Опасность БПЛА введена в ряде регионов России Фото:

В нескольких регионах России ввели беспилотную опасность. Об этом сообщили главы Пензенской, Воронежской и Брянской областей. Кроме того, опасность БПЛА введена в Волгоградской, Курской и Орловских областях. URA.RU следит за событиями. 

02:11 На территории Брянской области объявлена беспилотная опасность. Жителям рекомендовали по возможности оставаться дома. Граждан попросили зайти в помещения без окон со сплошными стенами и не подходить к окнам. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.

02:12 Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области. Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки. Об этом говорится в telegram-канале оперштаба региона.

02:15 Тревога в связи с угрозой удара БПЛА объявлена в Воронеже. Работают системы оповещения. Гражданам рекомендовали следить за дальнейшими сводками МЧС России или правительства области. Соответствующую информацию распространило МЧС Воронежской области.

02:18 На территории Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность». Действуют временные ограничения на работу мобильного интернета. Об этом в telegram-канале написал губернатор региона Олег Мельниченко.

02:30 Во вторник, 16 сентября, в период с 21:30 до 23:00 по московскому времени средства ПВО уничтожили пять украинских дронов самолетного типа. В небе над Белгородской областью сбито два БПЛА, еще столько же ликвидировали в Ростовской области и один — над Воронежской областью, пишет РИА Новости.

