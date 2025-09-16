16 сентября 2025

Стороны смогли договориться: в суде решилась судьба грузового причала Перми

Пермский грузовой причал перейдет в краевую собственность
Объект стал предметом судебного разбирательства
Объект стал предметом судебного разбирательства

Грузовой причал на Решетниковском спуске в Перми будет передан из федеральной в краевую собственность. Об этом рассказали специалисты краевого министерства транспорта.

«Достигнуты договоренности о передаче причала из федеральной в краевую собственность. Поэтому иск был отозван», — пояснили собеседники издания «Коммерсант-Прикамье».

Объект протяженностью 165 метров планируется безвозмездно передать в распоряжение региона для дальнейшей организации обслуживания населения водным транспортом. Ранее в суд поступил иск от регионального минтранса к теруправлению Росимущества. Краевое ведомство требовало признать право собственности Пермского края на грузовой причал.

