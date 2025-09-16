«Спартак» вырвал победу у ЦСКА в серии буллитов в матче КХЛ

Московский «Спартак» одержал победу над столичным ЦСКА в серии буллитов в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра состоялась 16 сентября на «ЦСКА-Арене» при 9 499 зрителях, сообщает пресс-служба КХЛ. Основное время и овертайм завершились с результатом 5:5, а решающий буллит реализовал нападающий гостей Нэйтан Тодд.
«Спартак» смог переломить ход встречи, несмотря на хет-трик Даниэля Спронга, ставшего первым нидерландским хоккеистом в истории КХЛ. В составе красно-белых отличились Даниил Орлов (3-я минута), Никита Коростелев (28, 37) и Джозеф Кин (39, 59).
В свою очередь, армейцы дважды вели в счете благодаря шайбам Дениса Гурьянова (6), Даниэля Спронга (22, 23, 33) и Павла Карнаухова (27). Спронг перешел в ЦСКА 23 июля и уже в начале сезона оформил первый хет-трик в лиге. «Спартак» прервал серию из трех поражений, набрал пять очков и поднялся на восьмое место в таблице Западной конференции. ЦСКА сохранил семь очков и идет вторым на Западе.
