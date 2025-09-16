Умный имплант или «орудие слежки»: почему россияне все еще верят в заговоры о чипировании

Порядка трети граждан России считают возможным скрытое чипирование населения. К таким выводам пришли специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам последнего социологического исследования.
Согласно обнародованным результатам, 30% опрошенных не исключают вероятность чипирования без их согласия. В то же время 66% участников опроса уверены, что подобный сценарий невозможен, тогда как 5% затруднились с ответом. Почему россияне продолжают верить в чипирование — в материале URA.RU.
Плюсы и минусы чипирования
На протяжении длительного времени продолжаются обсуждения относительно плюсов и минусов внедрения микрочипов в человеческий организм. Изначально такие устройства применялись преимущественно для отслеживания багажа или домашних животных. Однако сторонники внедрения чипов отмечают очевидные преимущества: при неотложных ситуациях медицинские работники могут оперативно получить доступ к ключевой информации о пациенте, такой как данные медицинского страхования, список принимаемых препаратов, сведения об аллергиях и группа крови. В перспективе ожидается возможность круглосуточного мониторинга жизненно важных показателей организма с получением актуальных данных в режиме реального времени.
Сейчас микрочипы уже позволяют осуществлять управление банковскими счетами и смартфонами, оплачивать покупки, проезд в общественном транспорте, а также открывать двери в офисах и жилых помещениях. Кроме того, устройства могут использоваться для хранения клубных карт спортивных залов и программ лояльности магазинов. Круг задач, которые решаются с помощью подобных технологий, продолжает расширяться.
Вместе с тем критики подчеркивают серьезные риски, связанные с возможным нарушением конфиденциальности персональных данных и угрозой безопасности владельцев чипов. Возникают опасения по поводу вероятности взлома медицинских имплантатов, получения доступа к банковским счетам и паролям, а также возможности постоянного отслеживания перемещений пользователя.
Откуда взялась теория заговора
Одна из наиболее необычных конспирологических теорий утверждает, что коронавирус был создан по заказу филантропа Билла Гейтса с целью внедрения в организм людей микрочипов под видом вакцинации для контроля над населением. Согласно результатам одного из опросов, примерно каждый 14-ый житель США считает подобное возможным. В рамках другого исследования четверть респондентов признались, что не могут с уверенностью сказать, содержатся ли микросхемы в вакцинах. .
Журналист The Verge обратился за консультацией к социологу, специализирующемуся на исследовании информационных манипуляций в медиасреде. По словам эксперта, подробно генезис идеи о микрочипах в вакцинах еще не изучался. Тем не менее ей удалось выяснить некоторые подробности, которыми она поделилась с журналистом.
В марте 2020 года Билл Гейтс отвечал на вопросы пользователей платформы Reddit и предположил, что в будущем все будут использовать цифровые медицинские карты с информацией о прививках. Они могут понадобиться, например, для посещения общественных мест (по данным Reddit, обсуждение этой теории ранее уже велось на других форумах).
На следующий день шведский ресурс, посвященный биохакингу, опубликовал материал, в котором упоминались исследования, финансируемые фондом Билла и Мелинды Гейтс. В частности, речь шла о разработке невидимых татуировок, содержащих сведения о полученных прививках.
Спустя два дня данный материал был замечен американским проповедником Адамом Феннином, который отрицательно воспринял изложенную идею и записал для своего канала на YouTube видеообращение. В нем Феннин утверждал, что имплантируемые чипы в вакцинах — это не просто средство идентификации, а проявление поклонения Зверю. Видео быстро набрало 1,6 миллиона просмотров.
Существенную роль в распространении теории сыграл и бывший советник президента Дональда Трампа Роджер Стоун. В эфире радиопрограммы он заявил, что участие Гейтса в создании и распространении вируса остается спорным вопросом, однако тот вместе с другими глобалистами якобы воспользовался ситуацией для продвижения обязательной вакцинации и чипирования населения. В тот же день газета The New York Post опубликовала статью под заголовком «Роджер Стоун: Билл Гейтс, возможно, создал коронавирус для чипирования людей».
Публикация NYP и видео Феннина способствовали широкой популяризации теории заговора в соцсетях. Журналист The Verge обратился за комментариями к техническим компаниям. В Facebook (запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в России) сообщили, что к маю с платформы было удалено 16 миллионов публикаций с ложной информацией о COVID-19 и вакцинах, а еще 167 миллионов постов получили предупреждения. В YouTube удалили 900 тысяч видеороликов, в том числе 30 тысяч касались вакцинации. На платформе существует прямой запрет на распространение информации о микрочипах в вакцинах. В TikTok лишь сослались на действующие правила, запрещающие публикацию ложных медицинских сведений.
Мнение экспертов
Внедрение чипов, в том числе биологических, в состав вакцин против коронавируса с технической точки зрения неосуществимо. Об этом заявил заведующий отделом общей вирусологии Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН Георгий Игнатьев.
«Поскольку я знаком с технологией производства вакцин, я не представляю, какой должен быть уровень технологии производства этих чипов, которые можно спрятать в вакцине. То есть, я не знаю, как он должен выглядеть, чтобы система контроля не засекла это как техвключение, как чужеродный элемент. При контроле такой вакцины с каким-либо чипом сработает датчик механических включений», — подчеркнул Игнатьев.
Ученый уточнил, что если вести речь о так называемых биологических чипах, сначала необходимо их создать. Разработка биологических чипов — это отдельная задача, над которой еще только предстоит работать.
