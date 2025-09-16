Умный имплант или «орудие слежки»: почему россияне все еще верят в заговоры о чипировании

ВЦИОМ: треть россиян верят в тайное чипирование
Почти треть россиян верят, что их тайно чипируют
Почти треть россиян верят, что их тайно чипируют

Порядка трети граждан России считают возможным скрытое чипирование населения. К таким выводам пришли специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам последнего социологического исследования.

Согласно обнародованным результатам, 30% опрошенных не исключают вероятность чипирования без их согласия. В то же время 66% участников опроса уверены, что подобный сценарий невозможен, тогда как 5% затруднились с ответом. Почему россияне продолжают верить в чипирование — в материале URA.RU.

Плюсы и минусы чипирования

Дискуссии о плюсах и минусах использования людьми микрочипов ведутся давно
Дискуссии о плюсах и минусах использования людьми микрочипов ведутся давно
Фото:

На протяжении длительного времени продолжаются обсуждения относительно плюсов и минусов внедрения микрочипов в человеческий организм. Изначально такие устройства применялись преимущественно для отслеживания багажа или домашних животных. Однако сторонники внедрения чипов отмечают очевидные преимущества: при неотложных ситуациях медицинские работники могут оперативно получить доступ к ключевой информации о пациенте, такой как данные медицинского страхования, список принимаемых препаратов, сведения об аллергиях и группа крови. В перспективе ожидается возможность круглосуточного мониторинга жизненно важных показателей организма с получением актуальных данных в режиме реального времени.

Сейчас микрочипы уже позволяют осуществлять управление банковскими счетами и смартфонами, оплачивать покупки, проезд в общественном транспорте, а также открывать двери в офисах и жилых помещениях. Кроме того, устройства могут использоваться для хранения клубных карт спортивных залов и программ лояльности магазинов. Круг задач, которые решаются с помощью подобных технологий, продолжает расширяться.

Вместе с тем критики подчеркивают серьезные риски, связанные с возможным нарушением конфиденциальности персональных данных и угрозой безопасности владельцев чипов. Возникают опасения по поводу вероятности взлома медицинских имплантатов, получения доступа к банковским счетам и паролям, а также возможности постоянного отслеживания перемещений пользователя.

Откуда взялась теория заговора

Одна из самых причудливых теорий заговора гласит, что коронавирус создан по заказу Гейтса
Одна из самых причудливых теорий заговора гласит, что коронавирус создан по заказу Гейтса
Фото:

Одна из наиболее необычных конспирологических теорий утверждает, что коронавирус был создан по заказу филантропа Билла Гейтса с целью внедрения в организм людей микрочипов под видом вакцинации для контроля над населением. Согласно результатам одного из опросов, примерно каждый 14-ый житель США считает подобное возможным. В рамках другого исследования четверть респондентов признались, что не могут с уверенностью сказать, содержатся ли микросхемы в вакцинах. .

Журналист The Verge обратился за консультацией к социологу, специализирующемуся на исследовании информационных манипуляций в медиасреде. По словам эксперта, подробно генезис идеи о микрочипах в вакцинах еще не изучался. Тем не менее ей удалось выяснить некоторые подробности, которыми она поделилась с журналистом.

В марте 2020 года Билл Гейтс отвечал на вопросы пользователей платформы Reddit и предположил, что в будущем все будут использовать цифровые медицинские карты с информацией о прививках. Они могут понадобиться, например, для посещения общественных мест (по данным Reddit, обсуждение этой теории ранее уже велось на других форумах).

На следующий день шведский ресурс, посвященный биохакингу, опубликовал материал, в котором упоминались исследования, финансируемые фондом Билла и Мелинды Гейтс. В частности, речь шла о разработке невидимых татуировок, содержащих сведения о полученных прививках.

Спустя два дня данный материал был замечен американским проповедником Адамом Феннином, который отрицательно воспринял изложенную идею и записал для своего канала на YouTube видеообращение. В нем Феннин утверждал, что имплантируемые чипы в вакцинах — это не просто средство идентификации, а проявление поклонения Зверю. Видео быстро набрало 1,6 миллиона просмотров.

Эксперты отмечают, что чипирование через вакцину невозможно
Эксперты отмечают, что чипирование через вакцину невозможно
Фото:

Существенную роль в распространении теории сыграл и бывший советник президента Дональда Трампа Роджер Стоун. В эфире радиопрограммы он заявил, что участие Гейтса в создании и распространении вируса остается спорным вопросом, однако тот вместе с другими глобалистами якобы воспользовался ситуацией для продвижения обязательной вакцинации и чипирования населения. В тот же день газета The New York Post опубликовала статью под заголовком «Роджер Стоун: Билл Гейтс, возможно, создал коронавирус для чипирования людей».

Публикация NYP и видео Феннина способствовали широкой популяризации теории заговора в соцсетях. Журналист The Verge обратился за комментариями к техническим компаниям. В Facebook (запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в России) сообщили, что к маю с платформы было удалено 16 миллионов публикаций с ложной информацией о COVID-19 и вакцинах, а еще 167 миллионов постов получили предупреждения. В YouTube удалили 900 тысяч видеороликов, в том числе 30 тысяч касались вакцинации. На платформе существует прямой запрет на распространение информации о микрочипах в вакцинах. В TikTok лишь сослались на действующие правила, запрещающие публикацию ложных медицинских сведений.

Мнение экспертов

Внедрение чипов, в том числе биологических, в состав вакцин против коронавируса с технической точки зрения неосуществимо. Об этом заявил заведующий отделом общей вирусологии Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН Георгий Игнатьев.

«Поскольку я знаком с технологией производства вакцин, я не представляю, какой должен быть уровень технологии производства этих чипов, которые можно спрятать в вакцине. То есть, я не знаю, как он должен выглядеть, чтобы система контроля не засекла это как техвключение, как чужеродный элемент. При контроле такой вакцины с каким-либо чипом сработает датчик механических включений», — подчеркнул Игнатьев.

Ученый уточнил, что если вести речь о так называемых биологических чипах, сначала необходимо их создать. Разработка биологических чипов — это отдельная задача, над которой еще только предстоит работать.

