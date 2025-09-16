Президент Украины Владимир Зеленский и его команда теряют связь с реальностью на фоне проведения спорных реформ в украинской армии. За последний месяц власти страны объявили о двух ключевых решениях, направленных на изменение ситуации в вооруженных силах, однако эти инициативы вызвали у украинского общества недоумение и критику, пишут СМИ.
«За последний месяц правительство Украины приняло две важные меры, касающиеся одной из ее наиболее явных слабостей — напряженной ситуации в вооруженных силах. Однако эти шаги вызвали на Украине недоумение, и некоторые наблюдатели задаются вопросом о том, адекватно ли воспринимают президент Владимир Зеленский и его советники реальность за пределами коридоров власти в Киеве», — пишет Foreignpolicy.
Во Франции назвали полным безумием новое требование Зеленского. Президент Украины заявил о том, что хочет, чтобы Европа отправила на Украину минимум 120 миллиардов долларов.
