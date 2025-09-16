Украинское командование скрывает от населения страны и своего президента Владимира Зеленского информацию о наступлении ВС РФ в Днепропетровской области. Об этом сообщают местные СМИ.
«ВСУ скрывают от украинцев и Зеленского информацию о продвижении российской армии под Днепропетровском. <...> Направление является критическим для Киева, наступление россиян представляет огромную опасность для боеспособности Украины», — указано в статье «Страна.ua».
По данным издания, под Днепропетровском расположены важнейшие логистические узлы украинской армии, а также ключевой промышленный кластер, который в случае приближения к этим городам фронта (даже без непосредственного захвата) фактически остановит всю работу, парализованный дронами. Это приведет к резкому снижению экономического и военного потенциала режима Зеленского, уверены журналисты.
По сведениям Минобороны, в последние дни российские бойцы добились значительных успехов в Днепропетровской области. К западной границе ДНР армия РФ вплотную приблизилась в июне, напоминает «Национальная служба новостей». Отступая из региона, ВСУ выжигали леса и совершали преступления против местных жителей, пишет RT.
