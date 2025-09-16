16 сентября 2025

ВСУ замалчивают наступление России под Днепром

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российские военные планомерно захватывают территорию врага
Российские военные планомерно захватывают территорию врага Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинское командование скрывает от населения страны и своего президента Владимира Зеленского информацию о наступлении ВС РФ в Днепропетровской области. Об этом сообщают местные СМИ.

«ВСУ скрывают от украинцев и Зеленского информацию о продвижении российской армии под Днепропетровском. <...> Направление является критическим для Киева, наступление россиян представляет огромную опасность для боеспособности Украины», — указано в статье «Страна.ua».

По данным издания, под Днепропетровском расположены важнейшие логистические узлы украинской армии, а также ключевой промышленный кластер, который в случае приближения к этим городам фронта (даже без непосредственного захвата) фактически остановит всю работу, парализованный дронами. Это приведет к резкому снижению экономического и военного потенциала режима Зеленского, уверены журналисты.

По сведениям Минобороны, в последние дни российские бойцы добились значительных успехов в Днепропетровской области. К западной границе ДНР армия РФ вплотную приблизилась в июне, напоминает «Национальная служба новостей». Отступая из региона, ВСУ выжигали леса и совершали преступления против местных жителей, пишет RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинское командование скрывает от населения страны и своего президента Владимира Зеленского информацию о наступлении ВС РФ в Днепропетровской области. Об этом сообщают местные СМИ. «ВСУ скрывают от украинцев и Зеленского информацию о продвижении российской армии под Днепропетровском. <...> Направление является критическим для Киева, наступление россиян представляет огромную опасность для боеспособности Украины», — указано в статье «Страна.ua». По данным издания, под Днепропетровском расположены важнейшие логистические узлы украинской армии, а также ключевой промышленный кластер, который в случае приближения к этим городам фронта (даже без непосредственного захвата) фактически остановит всю работу, парализованный дронами. Это приведет к резкому снижению экономического и военного потенциала режима Зеленского, уверены журналисты. По сведениям Минобороны, в последние дни российские бойцы добились значительных успехов в Днепропетровской области. К западной границе ДНР армия РФ вплотную приблизилась в июне, напоминает «Национальная служба новостей». Отступая из региона, ВСУ выжигали леса и совершали преступления против местных жителей, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...