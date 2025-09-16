16 сентября 2025

Минобороны: пять БПЛА Украины сбито над регионами России

Беспилотники были сбиты

Силы противовоздушной обороны вечером 16 сентября уничтожили пять украинских беспилотников над тремя российскими регионами. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

«16 сентября в период с 21:30 мск до 23:00 дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — передает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство. Уточняется, что в небе над Белгородской областью сбито два БПЛА, еще два уничтожили в Ростовской области и один — над территорией Воронежской области.

За последние недели российские регионы неоднократно подвергались атакам с использованием беспилотников. Силы ПВО уничтожили ранее десять украинских дронов над Воронежской, Брянской и Смоленской областями, а также над акваторией Черного моря. Сообщалось о серии массовых налетов беспилотников, в результате которых фиксировались повреждения объектов инфраструктуры.

