16 сентября 2025

Командиры 115-й бригады ВСУ убили своих раненых и скрыли улики

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ВСУ убили раненых солдат
В ВСУ убили раненых солдат Фото:

Командование 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ отдало приказ своим солдатам ликвидировать раненых украинских военнослужащих из других подразделений в районе населенного пункта Ставки в ДНР. Об этом 16 сентября сообщили российские силовые структуры со ссылкой на радиоперехваты.

«Своих же трехсотых — в расход, чтоб не мешались, двухсотых — закопать, чтобы числились без вести пропавшими», — цитирует ТАСС слова собеседника в силовых структурах. Там подчеркнули, что командование бригады систематически ставит перед подчиненными задачи, которые нарушают нормы международного права и демонстрируют пренебрежение человеческой жизнью.

Как следует из радиоперехватов, один из командиров 115-й бригады прямо приказывал военнослужащим по прибытии на позиции добивать раненых украинских солдат. Также был отдан приказ изымать у погибших все имеющееся оружие и продовольствие. В российских силовых структурах подчеркнули, что такого рода команды свидетельствуют о критическом положении украинских подразделений в данном районе и отсутствии координации между частями ВСУ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Командование 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ отдало приказ своим солдатам ликвидировать раненых украинских военнослужащих из других подразделений в районе населенного пункта Ставки в ДНР. Об этом 16 сентября сообщили российские силовые структуры со ссылкой на радиоперехваты. «Своих же трехсотых — в расход, чтоб не мешались, двухсотых — закопать, чтобы числились без вести пропавшими», — цитирует ТАСС слова собеседника в силовых структурах. Там подчеркнули, что командование бригады систематически ставит перед подчиненными задачи, которые нарушают нормы международного права и демонстрируют пренебрежение человеческой жизнью. Как следует из радиоперехватов, один из командиров 115-й бригады прямо приказывал военнослужащим по прибытии на позиции добивать раненых украинских солдат. Также был отдан приказ изымать у погибших все имеющееся оружие и продовольствие. В российских силовых структурах подчеркнули, что такого рода команды свидетельствуют о критическом положении украинских подразделений в данном районе и отсутствии координации между частями ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...