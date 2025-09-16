16 сентября 2025

Двухлетнюю девочку внесли в украинскую базу «Миротворец»

Девочке вменяют посягательство на территориальную целостность Украины
Девочке вменяют посягательство на территориальную целостность Украины

Двухлетняя девочка из России была включена в базу данных скандального сайта «Миротворец» за поездки вместе с родителями в Луганскую Народную Республику (ЛНР). Ребенок «осознанно пересек» территорию, которую они считают украинской, вне установленных пунктов пропуска, что трактуется ими как нарушение закона Украины о территориальной целостности.

«Посещение этих территорий вне определенных Украиной пунктов пропуска является правонарушением», — следует из данных, с которыми ознакомился ТАСС. 

Ранее в базу данных сайта «Миротворец» неоднократно вносили российских детей за посещение территорий ДНР и ЛНР вместе с родителями. В 2021 году в списках оказалась 12-летняя писательница из ЛНР Фаина Савенкова, а также дети в возрасте от 4 до 17 лет. Сайт, созданный в 2014 году, регулярно публикует персональные данные лиц, которых считает нарушителями территориальной целостности Украины.

Двухлетняя девочка из России была включена в базу данных скандального сайта «Миротворец» за поездки вместе с родителями в Луганскую Народную Республику (ЛНР). Ребенок «осознанно пересек» территорию, которую они считают украинской, вне установленных пунктов пропуска, что трактуется ими как нарушение закона Украины о территориальной целостности. «Посещение этих территорий вне определенных Украиной пунктов пропуска является правонарушением», — следует из данных, с которыми ознакомился ТАСС.  Ранее в базу данных сайта «Миротворец» неоднократно вносили российских детей за посещение территорий ДНР и ЛНР вместе с родителями. В 2021 году в списках оказалась 12-летняя писательница из ЛНР Фаина Савенкова, а также дети в возрасте от 4 до 17 лет. Сайт, созданный в 2014 году, регулярно публикует персональные данные лиц, которых считает нарушителями территориальной целостности Украины.
