16 сентября 2025

Удар ФАБ-3000 по недовольным бойцам ВСУ попал на видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бойцы ВС РФ ликвидировали пункт бригады ВСУ
Бойцы ВС РФ ликвидировали пункт бригады ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские Воздушно-космические силы (ВКС) нанесли удар авиабомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации 28-й механизированной бригады ВСУ в Константиновке в Донецкой народной республике. Видео атаки опубликовали telegram-каналы, рассказывающие о ситуации на Украине.

«Летчики ВС РФ показывают свою работу», — процитировала «Российская газета» сообщение telegram-канала «Изнанка». На опубликованных кадрах продемонстрирован населенный пункт Константиновка, отмечено конкретное здание, после чего следует мощный взрыв и столб огня. Целью стал объект, где находились военнослужащие бригады, ранее жаловавшиеся на нехватку боеприпасов. 

Российские ВКС уже наносили удары по пунктам временной дислокации украинских подразделений в районе Константиновки, в том числе по 5-му отделению штурмовой бригады ВСУ, а также по объектам 4-й бригады Нацгвардии Украины и 54-й механизированной бригады. Министерство обороны РФ сообщало, что цели также были выявлены в ходе разведки, а для ударов применялись авиабомбы ФАБ-3000.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские Воздушно-космические силы (ВКС) нанесли удар авиабомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации 28-й механизированной бригады ВСУ в Константиновке в Донецкой народной республике. Видео атаки опубликовали telegram-каналы, рассказывающие о ситуации на Украине. «Летчики ВС РФ показывают свою работу», — процитировала «Российская газета» сообщение telegram-канала «Изнанка». На опубликованных кадрах продемонстрирован населенный пункт Константиновка, отмечено конкретное здание, после чего следует мощный взрыв и столб огня. Целью стал объект, где находились военнослужащие бригады, ранее жаловавшиеся на нехватку боеприпасов.  Российские ВКС уже наносили удары по пунктам временной дислокации украинских подразделений в районе Константиновки, в том числе по 5-му отделению штурмовой бригады ВСУ, а также по объектам 4-й бригады Нацгвардии Украины и 54-й механизированной бригады. Министерство обороны РФ сообщало, что цели также были выявлены в ходе разведки, а для ударов применялись авиабомбы ФАБ-3000.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...