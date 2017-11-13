На Урале депутатов из Сирии научили играть в снежки

01:19 13 ноября 2017 0

Губернатор Югры Наталья Комарова осваивает стрельбу из лука Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Югра стала первым российским регионом, куда с официальным визитом прибыла делегация Сирийской Арабской республики. Визит делегации совпал с открытием форума «Югра многонациональная», собравшего представителей почти полусотни национальностей, живущих на территории ХМАО. В ходе мероприятия представители ближневосточной страны познакомились с традиционными северными забавами и попробовали «наноморс».

Главной площадкой форума стал КТЦ «Югра-Классик». К началу церемонии открытия в актовом зале собралось около 700 человек, которые заняли практически все свободные места. Помимо приехавших со всего региона югорчан, гостями и участниками форума стали ученые Российской академии наук, а также делегация депутатов Народного совета Сирийской Арабской республики, которые прибыли в регион в рамках проекта сотрудничества между правительством Югры и Сирией.

Сирийская делегация прибыла в Ханты-Мансийск ФОТО: admhmao.ru

Сирия впервые ведет подобное сотрудничество с правительством российского региона. Это пробные отношения локального масштаба, ранее переговоры и взаимодействие велись только на уровне федерации. Суть сотрудничества — создание новых деловых связей между представителями страны-союзника и крупнейшими предприятиями, обмен опытом межконфессиональных отношений.

«В автономном округе проживают представители более чем 120 национальностей со своими уникальными религиозными и культурными традициями. Благодаря тому, что сегодня у нас в округе работает делегация депутатов из Сирийской Арабской республики, к этому количеству национальностей прибавилась еще одна», — прокомментировала событие губернатор Наталья Комарова

«У нас в Сирийской Арабской Республике также проживает большое количество национальностей и различных религий. Тысячелетиями мы жили в дружбе. Однако появились экстремисты, которые начали свое недоброе дело в нашей стране», — заявил в свою очередь лидер сирийской делегации Усама Мустафа.

Цель форума — передача опыта и разработка новых форм борьбы с экстремизмом. События августа, когда религиозный фанатик Артур Гаджиев устроил резню в Сургуте, шокировали население и стали серьезным испытанием как для силовых ведомств, так и для руководства округа. Ответственность за преступление взяла на себя запрещенная в России ИГИЛ.

Одна из ключевых площадок «Югры многонациональной» — внутренний форум «Православие и ислам». В ходе него представители власти и силовики попросили духовенство усилить просветительскую работу в местах лишения свободы. По данным участников форума, в югорских колониях заключенные стали активно принимать мусульманскую веру. Однако, доподлинно неизвестно ислам какого толка они стали исповедовать. Не исключено, что зэки подверглись пропаганде радикальных течений.

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Фоном форума стали выставки муниципалитетов и окружных организаций, которые демонстрировали особенности той или иной национальности, а также фестиваль этноспорта. Понаблюдав за играми коренных народов — перетягиванием палки и бегом на лыжах — губернатор решил попробовать свои силы в стрельбе. В целях безопасности на площадке использовались не настоящие стрелы, а палки с тупым концом. Наталья Комарова с первого раза натянула тетиву большого хантыйского лука и произвела выстрел в цель, стоящую на земле в нескольких метрах. К сожалению, снаряд пролетел мимо.

Как заметили местные журналисты, Наталью Комарову сопровождали сотрудники НТВ, которые снимают фильм про губернаторов-женщин. Подобное кино уже было снято про губернаторов Владимирской и Мурманской области, Светлану Орлову и Марину Ковтун.

1/10 Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сирийская делегация и замгубернатора по политическим вопросам Алексей Шипилов тем временем сражались в хантыйский аналог игры «городок». Победила дружба. Сирийцы не выпускали из рук свои мобильные телефоны, снимали видео и фотографировали. Единственная представительница прекрасного пола из сирийской делегации даже попыталась поиграть в снежки, собирая с земли снег и бросая его в находящихся рядом школьников. По лепке снежков было заметно отсутствие опыта, которое компенсировалось старанием девушки. Один из представителей записывал видеопослание своим друзьям и родственникам.

На второй день форума делегация из Сирии также приняла участие в презентации инвестиционных проектов Югры. Сирийцам рассказали об особенности даров тайги, презентовали продукт, разработанный резидентами «Технопарка высоких технологий» — морс из югорских ягод.

Как сообщили «URA.RU» в югорском департаменте общественных и внешних связей, продукция лесопромышленного комплекса, в том числе переработка дикоросов, заинтересовали сирийцев, и может стать перспективной сферой для делового сотрудничества между государствами.

Также в программе визита сирийцев — посещение Сургута и знакомства с топливно-энергетическим потенциалом ХМАО.