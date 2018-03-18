На участке губернатор Якушев показал широкий спектр эмоций

14:12 18 марта 2018 0

Владимир Якушев опустил избирательный бюллетень в урну для голосования Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени, на избирательном участке №2076, с самого утра ажиотаж — люди идут потоком. Как рассказал корреспонденту «URA.RU» председатель участковой избирательной комиссии Григорий Филисюк, на 9:30 утра здесь проголосовало уже около 10% избирателей. На этом участке традиционно голосует губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Губернатора ждали: как только автомобиль главы региона остановился около ворот, председатель спешно вышел на крыльцо встречать VIP.

Губернатор приехал на участок в 11 часов и тут же попросил журналистов не толпиться и не мешать тем, кто пришел голосовать. В фойе глава региона встретился с депутатом Госдумы, экс-прокурором области Эрнестом Валеевым. «Все нормально? Уже выполнили свой гражданский долг?» — поинтересовался Владимир Якушев, здороваясь с депутатом. Губернатор получил бюллетень и зашел в кабинку для голосования №3. Опустив бюллетень в урну, Владимир Якушев поблагодарил за работу членов комиссии и наблюдателей. «Спасибо всем. Удачи, всем добра и хорошего настроения», — с улыбкой пожелал он.

1/10 Владимир Якушев попросил прессу не толпиться и не создавать помех избирателям Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Во время короткого пресс-подхода глава региона отметил, что приехал выполнить свой гражданский долг «с бодрым, хорошим настроением», и призвал всех тюменцев последовать его примеру. «Давайте не забывать, что у нас президентское правление и это человек, от решений которого многое будет зависеть, — пояснил Владимир Якушев. — Мы должны понимать, что наша страна, наш регион, все наши муниципалитеты и все наши дальнейшие тренды все равно будут связаны с тем, кто будет возглавлять нашу страну. Поэтому я пришел с бодрым настроением и вижу хорошее настроение у всех тюменцев, вижу большую активность на избирательных участках».

Глава региона напомнил, что в этот день проходит фестиваль «Тюменская весна», и пожелал жителям региона «прожить все 18 марта в таком же хорошем настроении». Владимир Якушев отметил, что, по данным на 10 часов утра, в регионе уже проголосовало 17% избирателей и сообщил, что весь день будет находиться на своем рабочем месте. «Идет процесс голосования, а региональное правительство и муниципалитеты отвечают за техническое состояние всех мероприятий», — пояснил он.

Несмотря на спешку, Владимир Якушев заглянул в фотозону конкурса селфи. «Так лучше? Получилось?» — с улыбкой поинтересовался он у многочисленных фотографов.

На улице, перед участком, губернатор попробовал гречневую кашу из полевой кухни и пригласил журналистов последовать его примеру. «Пойдемте кашу есть, — позвал он. — Составьте мне компанию, кладите свои микрофоны». Призыву главы региона с удовольствием вняли и выходившие с участка избиратели. Каша оказалась вкусной.

После этого Владимир Якушев попрощался, еще раз пожелав всем хорошего настроения.

На участке 2076 зарегистрировано 1297 избирателей, с учетом заявлений о голосовании по месту пребывания здесь ждут 1392 человек. На участке присутствуют наблюдатели от ЛДПР, КПРФ и Ксении Собчак, работает камера видеонаблюдения. «Постоянно мониторим, чтоб все в порядке было, нам самим важно, чтоб не было потом нареканий, все же смотрят, в интернете идет трансляция, — отметил глава комиссии Григорий Филисюк. — Все демократично и открыто. Народ так и идет потоком. Дай бог, чтобы так весь день было».