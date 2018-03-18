{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Путин готовится к первой командировке после выборов. Зюганов передумал уходить. В свердловским чиновникам задержали з/п
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,49
Динамика за 2 недели
Евро 70,81
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
18 марта 2018
17 марта 2018
16 марта 2018
15 марта 2018
Главные новости Тюменской области
14:12  18 марта 2018 0

На участке губернатор Якушев показал широкий спектр эмоций

Журналистам повезло дважды
Марина Шарапова
© Служба новостей «URA.RU»
ВЫБОРЫ 2018. Голосование губернатора Владимира Якушева. Тюмень, урна для голосования, бюллетень, якушев владимир, голосование, выборы2018, выборы 2018, филисюк григорий
Владимир Якушев опустил избирательный бюллетень в урну для голосованияФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени, на избирательном участке №2076, с самого утра ажиотаж — люди идут потоком. Как рассказал корреспонденту «URA.RU» председатель участковой избирательной комиссии Григорий Филисюк, на 9:30 утра здесь проголосовало уже около 10% избирателей. На этом участке традиционно голосует губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Губернатора ждали: как только автомобиль главы региона остановился около ворот, председатель спешно вышел на крыльцо встречать VIP.

Губернатор приехал на участок в 11 часов и тут же попросил журналистов не толпиться и не мешать тем, кто пришел голосовать. В фойе глава региона встретился с депутатом Госдумы, экс-прокурором области Эрнестом Валеевым. «Все нормально? Уже выполнили свой гражданский долг?» — поинтересовался Владимир Якушев, здороваясь с депутатом. Губернатор получил бюллетень и зашел в кабинку для голосования №3. Опустив бюллетень в урну, Владимир Якушев поблагодарил за работу членов комиссии и наблюдателей. «Спасибо всем. Удачи, всем добра и хорошего настроения», — с улыбкой пожелал он.

1/10
Владимир Якушев попросил прессу не толпиться и не создавать помех избирателям Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Во время короткого пресс-подхода глава региона отметил, что приехал выполнить свой гражданский долг «с бодрым, хорошим настроением», и призвал всех тюменцев последовать его примеру. «Давайте не забывать, что у нас президентское правление и это человек, от решений которого многое будет зависеть, — пояснил Владимир Якушев. — Мы должны понимать, что наша страна, наш регион, все наши муниципалитеты и все наши дальнейшие тренды все равно будут связаны с тем, кто будет возглавлять нашу страну. Поэтому я пришел с бодрым настроением и вижу хорошее настроение у всех тюменцев, вижу большую активность на избирательных участках».

Глава региона напомнил, что в этот день проходит фестиваль «Тюменская весна», и пожелал жителям региона «прожить все 18 марта в таком же хорошем настроении». Владимир Якушев отметил, что, по данным на 10 часов утра, в регионе уже проголосовало 17% избирателей и сообщил, что весь день будет находиться на своем рабочем месте. «Идет процесс голосования, а региональное правительство и муниципалитеты отвечают за техническое состояние всех мероприятий», — пояснил он.

Несмотря на спешку, Владимир Якушев заглянул в фотозону конкурса селфи. «Так лучше? Получилось?» — с улыбкой поинтересовался он у многочисленных фотографов.

На улице, перед участком, губернатор попробовал гречневую кашу из полевой кухни и пригласил журналистов последовать его примеру. «Пойдемте кашу есть, — позвал он. — Составьте мне компанию, кладите свои микрофоны». Призыву главы региона с удовольствием вняли и выходившие с участка избиратели. Каша оказалась вкусной.

После этого Владимир Якушев попрощался, еще раз пожелав всем хорошего настроения.

На участке 2076 зарегистрировано 1297 избирателей, с учетом заявлений о голосовании по месту пребывания здесь ждут 1392 человек. На участке присутствуют наблюдатели от ЛДПР, КПРФ и Ксении Собчак, работает камера видеонаблюдения. «Постоянно мониторим, чтоб все в порядке было, нам самим важно, чтоб не было потом нареканий, все же смотрят, в интернете идет трансляция, — отметил глава комиссии Григорий Филисюк. — Все демократично и открыто. Народ так и идет потоком. Дай бог, чтобы так весь день было».

Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров