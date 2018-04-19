16:54 19 апреля 2018 2

«Молодая гвардия» будет готовить своих активистов для «культурной работы» на улице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Молодая гвардия Единой России» не будет создавать боевые отряды для борьбы с оппозицией, однако не перестанет работать «на улице». Об этом заявил «URA.RU» председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов.

«Угроза», что «Молодая гвардия» создаст группы по 100-200 человек, готовых оперативно выехать на точку, где будут беспорядки, взволновала СМИ Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Накануне его слова вызвали большой резонанс в политической и медийной среде. В частности, Давыдов на форуме в Казани заявил, что МГЕР намерена создать в Москве и крупных городах группы по 100-200 человек, готовых в течение часа выехать в любую точку города, чтобы «выразить свое мнение».

«Такие группы также планируется создать во всех регионах, но прежде всего в городах-миллионниках», — цитировал Давыдова ТАСС. Сообщалось, что для подготовки активистов «Молодой гвардии» будут организованы обучающие лагеря, при этом первые занятия запланированы на май. В интервью журналистам Давыдов указывал, что «молодогвардейцы» должны разрушить миф, что улицу контролирует оппозиция.

Прозвучавшее заявление многие расценили как намерение МГЕР создавать боевые отряды для борьбы с оппозиционно настроенной общественностью.

«Молодая гвардия» — традиционный участник пикетов и митингов в стране Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

По словам Давыдова, он был не так понят и интерпретирован: «Мне задали вопрос — если вас начнут поддавливать, что вы будете делать, то я сказал — мы не убежим, мы же не трусы, чтобы убегать». Он пояснил, что речь идет о «профессиональном, компетентном и законном выражении мнений людей относительно любых событий»: «Наша задача сегодня — обучать молодежь тому, чтобы она выходила на улицы профессионально, соблюдая закон, не призывая к несанкционированным историям. Но это требует навыков и знаний, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей, чтобы понимать, что можно, а что нельзя делать. Надо воспитывать политически активную молодежь, чтобы она вела себя культурно», — сказал Давыдов.

Он также рассказал, что для этого в регионах будут проходить семинары, лекции: «Это не дружины, не отряды, это люди, которые готовы выражать свою позицию, формировать свое мнение относительно тех или иных событий, это нормально». Собеседник агентства напомнил, что МГЕР всегда «активно занималась улицей»:

«Улица — это наша площадка, мы будем на ней действовать профессионально».

По мнению директора Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, МГЕР — не первая и не последняя молодежная организация, которая может стать уличной силой «в случае чего». «Можно вспомнить, что при каждом режиме были свои «пионеры», раньше в России их роль более успешно выполняло движение «Наши». Все-таки МГЕР недотягивала по уровню организации и интеллектуальному наполнению участников движения. Как я понимаю, сейчас они хотят поднять планку, кроме того, рекламируют себя, что такая сила есть, она жива и в случае чего «готова приехать», как в свое время «ребята с Уралвагонзавода», — пояснил Гращенков.

Настоящая боевка — это «Ночные волки», а никак не МГЕР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Он полагает, что «сейчас какой-то явной цели нет — ни белоленточного движения, ни Навального». «Поэтому заявлять сейчас о формировании боевых отрядов означало бы раскалять ситуацию. Поэтому и был откат в заявлениях лидера МГЕР. Однако в свое время их более успешно заменили „Ночные волки“, казаки и прочие неофициальные силовики, так что молодежному движению и вправду нужно подсобраться, если они хотят сохранить позиции», — заключил политолог.