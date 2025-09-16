Напавших на мигрантов во Владивостоке задержали после скандала

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виновных в избиении мигрантов нашли после обращения генконсула Узбекистана
Виновных в избиении мигрантов нашли после обращения генконсула Узбекистана Фото:

Подозреваемых в нападении на граждан Узбекистана задержали во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба правительства Приморского края. Инцидент произошел вечером 13 сентября на улице Хабаровской. За потерпевших вступился генеральный консул Узбекистана во Владивостоке Юсуп Кабулжанов.

«Агентство миграционной политики Приморья находится в контакте с правоохранительными и надзорными органами, часть подозреваемых задержана. Пострадавшие мигранты находились на территории Приморья законно», — сообщили в пресс-службе правительства региона, передает ТАСС.

На защиту потерпевших встал Юсуп Кабулжанов. Он написал в своем telegram-канале, что диппредставительство обратилось в МИД России и прокуратуру края с просьбой принять меры по факту нападения. Представители прокуратуры региона сообщили ТАСС, что на данный момент ведомство держит расследование на контроле и обеспечивает соблюдение прав потерпевших.

Ранее в сети появились видеозаписи, на которых видно, как неизвестные молодые люди нападают на мигрантов. На них зафиксированы моменты избиения и оскорбления таксиста и других граждан, а также использование оружия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Подозреваемых в нападении на граждан Узбекистана задержали во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба правительства Приморского края. Инцидент произошел вечером 13 сентября на улице Хабаровской. За потерпевших вступился генеральный консул Узбекистана во Владивостоке Юсуп Кабулжанов. «Агентство миграционной политики Приморья находится в контакте с правоохранительными и надзорными органами, часть подозреваемых задержана. Пострадавшие мигранты находились на территории Приморья законно», — сообщили в пресс-службе правительства региона, передает ТАСС. На защиту потерпевших встал Юсуп Кабулжанов. Он написал в своем telegram-канале, что диппредставительство обратилось в МИД России и прокуратуру края с просьбой принять меры по факту нападения. Представители прокуратуры региона сообщили ТАСС, что на данный момент ведомство держит расследование на контроле и обеспечивает соблюдение прав потерпевших. Ранее в сети появились видеозаписи, на которых видно, как неизвестные молодые люди нападают на мигрантов. На них зафиксированы моменты избиения и оскорбления таксиста и других граждан, а также использование оружия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...