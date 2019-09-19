Пять инсайдов, как изменится курганское правительство после отставки

Вадиму Шумкову предстоит непростой период Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганское правительство в полном составе ушло в отставку сразу после инаугурации губернатора. Событие было бы техническим, если бы заранее в прессу не просочились инсайды об уходе сразу нескольких ключевых замов губернатора.

В отставку уже ушла руководитель главного управление соцзащиты населения Вера Демина, ее должность заняла Юлия Козлова директор областного детско-юношеского центра. Ожидается, что в ближайшее время свой пост покинет и куратор направления — замгубернатора по соцполитике Татьяна Менщикова. Ее вероятным преемником называют главу Кетовского района, Владимира Архипова. Это объясняется тем, что глава «курганской Рублевки» имеет опыт работы в правительстве на должности замначальника управления по соцполитике.

Владимиру Архипову (слева) могут получить самое сложное направление Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Многие из собеседников «URA.RU» назвали социальное направление одним самых сложных. «Проверки здорово прошерстили больницы, порядок нужно наводить и в учреждениях образования. Нынешний директор департамента образования Андрей Кочеров проявляет недостаточно твердости в этом вопросе. Возможно, новый профильный замгубернатора ему поможет», — прокомментировал на условиях анонимности собеседник из сферы образования.

Социолог Сергей Ширяев не уверен, что смена куратора сможет серьезно изменить ситуацию. «Без дополнительных ресурсов, увеличения зарплат учителей на селе скоро не останется — они переберутся в соседние регионы. Нужно трясти Минобр РФ, чтобы делали вложения в Курганскую область», — озвучил он вариант решения проблемы. При этом источник, знакомый со стилем работы Архипова, отметил, что он имеет необходимую гибкость и открытость и в то же время требователен к подчиненным.

Свой пост также покинул замгубернатора Иван Зонтиков. По одной из версий, выходца из ФСБ сменит представитель МВД.

Однако есть и другой вариант, согласно которому руководитель аппарата губернатора Оксана Куташи усилит свои позиции и повысит статус. Напомним, что ранее свой пост Куташи получила «в наследство» от Зонтикова.

Оксана Куташи может усилить свое влияние в правительстве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Шумков предпочитает авторитарный стиль руководства, ему нужен сильный аппарат, который будет „мозговым центром“, контролирующим все процессы в департаментах. Куташи — человек, которому губернатор доверяет, но ей понадобится толковый зам, который сможет настроить всю систему», — прокомментировал источник, знакомый с ситуацией в правительстве.

Также возникали слухи о возможном уходе вице-губернатора Владислава Кузнецова. Но высокопоставленный собеседник в курганском правительстве заверил, что домыслы вызваны отпуском чиновника. По его данным, Кузнецов накануне отъезда делился с подчиненными планами на ближайшую работу в Зауралье и не высказывал намерения покинуть регион. «Политический блок успешно справился с выборами, поэтому необходимость изменений тут неочевидна», — оценил Ширяев работу Кузнецова.

Владислав Кузнецов готов остаться в Зауралье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Кроме того, появилась информация о вероятном отъезде первого зама губернатора Андрея Саносяна, который курировал промышленность. В июле первый зам был освобожден от этой функции под предлогом большой нагрузки. «Не бывает двух замов в таком статусе, один неизбежно должен уйти», — высказал мнение один из инсайдеров. Он предположил, что должность Саносяна будет сокращена.

Пост директора департамента промышленности занял Владимир Ковалев. Сразу после его назначения в кулуарах зауральские промышленники высказывали неудовольствие — он молод (Ковалеву нет и 30 лет) и не имеет опыта работы на производстве.

По мнению Сергея Ширяева, масштабная ротация в руководстве региона может негативно отразиться на уже достигнутых договоренностях с инвесторами. «В экономическом и инвестиционном блоке заявлено многое, люди ждут конкретные шаги» — предупредил социолог. Он добавил, что для Шумкова усилия и время, которые предстоит потратить для настройки работы нового правительства, пойдут скорее в минус: «Для обычных зауральцев он уже год как губернатор, от Шумкова будут ждать результатов».

Повлечет ли за собой ротация ключевых заместителей губернатора смену руководителей департаментов, пока неизвестно, по мнению информированных источников, большинство из них пока останется на своих постах. В то же время для рядовых чиновников инсайдеры анонсируют хорошие новости. По их данным, сотрудникам правительства предстоит повышение зарплаты. «Это решение принято из-за жалоб на напряженный график работы и обострившихся конфликтов», — объяснил собеседник агентства.