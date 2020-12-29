Знаменитости, которые умерли в 2020 году

2020-й забрал многих известных людей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В 2020 году из жизни ушли знаменитые люди со всего мира. Причиной смерти многих из них стало заражение коронавирусом. URA.RU вспоминает тех, кто не дожил до 2021 года, но навсегда остался в памяти современников.

Чаплин умер как настоящий праведник — возле храма Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

26 января скоропостижно скончался протоиерей Всеволод Чаплин. С 2009 по 2015 год он был пресс-секретарем и правой рукой патриарха Кирилла. Прославился своими скандальными высказываниями. «Почему вдруг нас стали настойчиво убеждать, что мы должны этого стыдиться и рвать на себе по этому поводу волосы?» — о богатстве храмов и патриарха. Ему был 51 год. Патриарх запретил архиереям РПЦ посещать церемонию похорон.

Также 26 января в авиакатастрофе погиб звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант. Четырежды его признавали лучшим игроком Матча всех звезд NBA, что является рекордом. Он был одним из главных популяризаторов баскетбола в мире, вдохновившим многих заниматься этим видом спорта.

Старейший голливудский актер ушел из жизни в возрасте 103 лет Фото: Paul Buck

5 февраля в собственном доме в Калифорнии в возрасте 103 лет скончался Кирк Дуглас — легенда Голливуда, старейший актер «фабрики грез», режиссер и продюсер, меценат, отец другой голливудской звезды — Майкла Дугласа, участник Второй мировой войны. Одна из самых запоминающихся ролей Дугласа-старшего, из-за которой его полюбили зрители в СССР, — Спартак в одноименной ленте 1960 года. В 1996 году получил «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе.

Дмитрия Язова похоронили с воинскими почестями Фото: Владимир Андреев © URA.RU

25 февраля на 96-м году жизни ушел из жизни последний маршал Советского Союза и последний министр обороны СССР Дмитрий Язов. Участник Великой Отечественной войны — на фронт ушел добровольцем в 1941-м, в 17 лет. В 1991 году примкнул к ГКЧП из-за несогласия с действиями главы государства Михаила Горбачева. 19 августа по его приказу в Москву были введены танки. После провала ГКЧП был арестован и обвинен в измене Родине, но в 1994 году его полностью амнистировали. За три недели до смерти Язову вручили орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Ещё до массовой истерии из-за коронавируса, 6 марта, в возрасте 62 лет умер Дэвид Пол — актер-близнец из известной комедии 1990-х — «Няньки».

Писатель, экс-глава запрещенной в РФ Национал-большевистской партии Эдуард Лимонов умер 17 марта на 78 году жизни. Он скончался от осложнений после операции.

Инне Макаровой было 93 года Фото: Михаил Фомичев (ИТАР-ТАСС)

25 марта в Москве ушла из жизни легенда отечественного кино, народная артистка СССР Инна Макарова. Успех пришел к ней с первой же большой ролью в кино — она сыграла Любку Шевцову в фильме своего наставника Сергея Герасимова «Молодая гвардия» (1948 год). Потом были роли в фильмах «Высота» и «Девчата». Последнюю роль она сыграла в 2015 году в детском фильме «Тайна Снежной королевы». Инне Макаровой было 93 года.

Итальянский дизайнер получил прозвище «король обуви» Фото: Википедия

2 апреля на 85-м году жизни от коронавируса умер итальянский дизайнер Серджио Росси. Он получил прозвище «король обуви» за утонченный стиль и врожденный вкус, говорили эксперты моды. В 1968-м основал бренд, который назвал собственным именем. После смерти основателя компания Росси запустила акцию «Обувь может изменить мир к лучшему», а все средства от продажи обуви онлайн направила на борьбу с коронавирусом.

30 апреля от рака умер актер Сэм Ллойд, известный по роли невротичного юриста в сериале «Клиника». Он был племянником актера Кристофера Ллойда, сыгравшего ученого из фильмов «Назад в будущее».

Человек, который создал рок-н-ролл Фото: https://commons.wikimedia.org/

9 мая в возрасте 87 лет скончался Ричард Уэйн Пенниман, известный всему миру под псевдонимом Литтл Ричард — один из основателей рок-н-ролла. Считается, что начало рок-н-роллу положила композиция «Tutti Frutti», которую сочинил Литтл Ричард. Он скончался из-за опухоли костной ткани.

«Миша знал, что через что-то смешное можно сказать об очень серьезных вещах» Фото: Валентин Кузьмин (ИТАР-ТАСС)

4 июня в возрасте 83 лет от осложнений, вызванных коронавирусом, умер народный артист России Михаил Кокшенов. «Миша знал, что через что-то смешное можно сказать об очень серьезных вещах», — так отзывался о Кокшенове его друг и коллега Валерий Гаркалин. Кокшенов снялся более чем в 100 фильмах и снял как режиссер более десяти картин. Наиболее известными его ролями стали Леша Пряхин из комедии «Самая обаятельная и привлекательная», Аркашка Молчун из телесериала «Вечный зов», Держиморда из «Инкогнито из Петербурга».

Режиссера не любили критики, но обожали зрители ФОто: Aaron Vincent Elkaim

22 июня в возрасте 80 лет ушел из жизни американский режиссер Джоэл Шумахер, создатель картин, которые уже стали классикой голливудского кино. Среди них — «Коматозники», «Бэтмен навсегда», «Бэтмен и Робин», «8 миллиметров», «Призрак оперы», «Двенадцать» и «Что скрывает ложь» — последняя картина мастера. Кинокритики Шумахера совсем не жаловали, его единственной наградой стала премия Солидарности на Международном фестивале в Сан-Себастьяне, которую получила картина «Охота на Веронику» в 2003 году. Но он дал старт многим успешным впоследствии актерам, в числе которых Джим Керри и Мэттью Макконахи.

Проскурин создал в кино более сотни разноплановых образов Фото: Роман Асечкин (ИТАР-ТАСС)

30 июня не стало Виктора Проскурина, знаменитого советского и российского актера театра и кино, мастера дубляжа. Ему было 68 лет. Проскурин создал в кино более сотни разноплановых образов. Самые запоминающиеся — Генка Ляпишев из комедии «Большая перемена», Василий Вожеватов из мелодрамы «Жестокий романс», братья-близнецы Тадеуш и Бартоломью Шолто в фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: сокровища Агры».

Композитор, обладатель двух премий Оскар Эннио Морриконе умер 6 июля на 92 году жизни. Он не только был блестящим музыкантом, но и играл в шахматы с чемпионами мира. Он прожил в браке 64 года.

Евгений Родыгин создал неофициальный гимн Свердловска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

19 июля в возрасте 95 лет скончался автор песенной визитки Урала — «Свердловского вальса» — Евгений Родыгин. Его песню «Уральская рябинушка» обожал первый президент России Борис Ельцин. Уходящий 2020 год был объявлен годом Родыгина в Свердловской области.

Москва прощается с Николаем Губенко Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

16 августа на 79-м году жизни скончался народный артист РСФСР Николай Губенко — актер, сценарист, режиссер, последний министр культуры СССР. Родился в августе 1941 года в одесских катакомбах во время бомбежки. Воспитывался в детдоме. Основал театр «Содружество актеров Таганки». В кино дебютировал ролью в фильме «Застава Ильича» в 1964 году, как режиссер снял шесть полнометражных художественных фильмов и один короткометражный. Со своей женой, актрисой Жанной Болотовой, прожил более 50 лет.

Одной из самых невосполнимых потерь года стала смерть «Чёрной пантеры» — Чедвика Боузмана, который снялся в четырёх фильмах по комиксам Marvel. Он умер от рака 28 августа в возрасте 42 лет.

Его называли Командор Фото: Анна Майорова © URA.RU

1 сентября не стало Владислава Крапивина — писателя, чьими произведениями зачитывалось не одно поколение детей, Командора, основавшего отряд «Каравелла», через который прошли тысячи уральских мальчишек и девчонок. «Я вступлю в бой с любой несправедливостью, подлостью и жестокостью, где бы их ни встретил. <…> Смелость — это когда человек боится и все-таки не сворачивает с дороги», — этим правилам из устава «Каравеллы» сам писатель следовал всю свою жизнь. Писателю был 81 год.

Борис Клюев, «брат» Шерлока Холмса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В тот же день ушел из жизни народный артист РФ Борис Клюев. Ему было 76 лет. Зрителям он запомнился по ролям графа Рошфора в картине «Д`Артаньян и три мушкетера», Майкрофта Холмса в фильмах о Шерлоке Холмсе, герцога де Гиза в «Королеве Марго» и «Графине де Монсоро» и другим лентам. А в фильме «ТАСС уполномочен заявить…» его исполнение роли шпиона Трианона так поразило цензоров своей достоверностью, что они решили ее значительно урезать.

Автор хита Элвиса Прэсли A Little Less Conversation Мак Дэвис скончался 29 сентября. Он ушел из жизни в 78 лет после операции на сердце.

Легендарный американский гитарист Эдди ван Хален умер 6 октября от рака горла. Он входит в топ-100 лучших гитаристов по версии журнала Rolling Stones.

Лучший Джеймс Бонд, по признанию зрителей и критиков Фото: Ulrich Gehner

31 октября умер первый и самый лучший, по отзывам зрителей, исполнитель роли агента 007 Джеймса Бонда Шон Коннери. Актер и продюсер, лауреат премии «Оскар», он стал одним из немногих шотландцев, кому королева Великобритании пожаловала рыцарство. Владимир Высоцкий посвятил Коннери песню «Про Джеймса Бонда, агента 007». Сэр Шон скончался во сне на 91-м году жизни в своем доме на Багамских островах.

Кто не знает его бессмертного: «В историю трудно войти, но легко вляпаться» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

6 ноября умер Михаил Жванецкий — писатель-сатирик, автор множества произведений, которые буквально ушли в народ и были разобраны на цитаты. «Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце», — написала в день смерти Жванецкого Алла Пугачева. Зрители же навсегда запомнят его бессмертное: «В историю трудно войти, но легко вляпаться», «Лучше длинная живая очередь, чем короткая автоматная», «Труднее всего человеку дается то, что дается не ему», «Положительные эмоции — это эмоции, которые возникают, если на все положить…».

Армен Джигарханян — рекордсмен по количеству ролей в кино Фото: Официальный сайт Президента РФ

14 ноября на 86-м году жизни скончался народный артист СССР Армен Джигарханян — актер, поставивший рекорд советского и российского кино по количеству ролей. Ему коллега Валентин Гафт посвятил эпиграмму: «Гораздо меньше на земле армян, Чем фильмов, где сыграл Джигарханян». Среди его лучших работ штабс-капитан Овечкин из трилогии «Неуловимые мстители», Горбатый из «Место встречи изменить нельзя», Тристан из «Собаки на сене», а также всеми любимый Волк из мультфильма «Жил-был пес».

Виктюк первым начал ставить пьесы «нежелательных» драматургов Фото: Алексей Гайнов © URA.RU

17 ноября ушел из жизни эпатажный театральный режиссер Роман Виктюк, народный артист Украины и России. Ему было 84 года. Говорили, что у Виктюка полностью отсутствовало чувство страха перед сильными мира сего. Он первым начал ставить пьесы «нежелательных» драматургов — Людмилы Петрушевской, Александра Вампилова, Эдварда Раздинского.

В США Виктюка включили в список 50 людей мира, оказавших влияние на вторую половину XX века. Среди самых знаменитых его спектаклей — «Царская охота», «М.Баттерфляй», «Мастер и Маргарита» и, конечно, «Служанки». Умер Роман Виктюк от инсульта и осложнений, вызванных коронавирусом.

Диего Марадону хорошо знали в Кремле

25 ноября весь футбольный мир потрясла новость о смерти легендарного Диего Марадоны. Чемпион мира скончался в возрасте 60 лет у себя дома. Незадолго до смерти ему провели операцию на мозге. Вся футбольная карьера Марадоны — это «сказка о золотом мальчике»: в 12 лет он уже блистал в молодежной команде, хотя по возрасту не имел права в ней выступать. В марте 1991 года в организме Марадоны был обнаружен кокаин, из-за чего его дисквалифицировали на 15 месяцев. До конца побороть пагубную привычку он так и не смог.

11 декабря ушел корейский режиссер Ким Ки Дук, покоривший западного зрителя и критиков картинами «Весна, лето, осень, зима… и снова весна», «Пьета», «Пустой дом». В 2017 году он был обвинен, а через два года оправдан по делу о сексуальном насилии над актрисами. Режиссер умер от осложнений, вызванных COVID-19.

Валентин Гафт много лет отдал службе в театре «Современник» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

12 декабря скончался Валентин Гафт — актер театра и кино, поэт и писатель, режиссер, народный артист РСФСР. Зрители запомнили его по ролям в кинокартинах «Семнадцать мгновений весны», «Здравствуйте, я ваша тетя!» «Гараж», «Небеса обетованные», «На всю оставшуюся жизнь…» и театральных постановках. А еще он был известен как мастер эпиграмм: «Всегда играет одинаково Актриса Лия Ахеджакова. Великолепно! В самом деле Всегда играет на пределе» или «Не будь „иронии“ в судьбе, Мы б не узнали о тебе» (Андрею Мягкову). Последние годы жизни играл в театре «Современник». Скончался Валентин Гафт на 86-м году жизни от последствий ранее перенесенного инсульта.

Автор песен, экс-участник группы «Воскресение» Андрей Сапунов ушел из жизни 13 декабря в 64 года из-за остановки сердца. Одной из самых проникновенных песен музыканта была работа «Я привык бродить один».

Он подарил детям «Ну, погоди!» Фото: Alexei Kobelev, Википедия

21 декабря не стало писателя Александра Курляндского — человека, подарившего советским детям «Ну, погоди!» Среди других любимых детьми и взрослыми мультфильмов Курляндского — «Великолепный Гоша» и «Возвращение блудного попугая». Александру Курляндскому было 82 года. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.