Тюменские инсайды: силовики возмущены чистками

76 лет назад закончилась Великая Отечественная война Фото: РИА Новости

Тюменские единороссы впервые за 10 лет готовы поделиться с оппозицией креслом в облдуме — но только с лояльной. В области в принципе разгорается нешуточная борьба за места в региональном парламенте: вице-губернатору прочат высокий пост в нем, а на кандидата от КПРФ ищут компромат. Кроме того, в свежих «Инсайдах»: чистки у силовиков, медики ждут уголовных дел, власти хотят запретить мангалы.

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В региональном списке в Госдуму определились фавориты

По слухам, экс-глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин на этой неделе был в Тюмени, чтобы обсудить региональный список единороссов на грядущих выборах в Госдуму. Говорят, что список возглавит сам Кобылкин, а второе и третье место в нем займут действующий депутат Госдумы Эрнест Валеев и региональный парламентарий Ольга Швецова. «А вот депутат городской думы Тюмени Дмитрий Осипов, кандидатуру которого продвигает спикер гордумы Евгений Заболотный, идет уже за ними, несмотря на поддержку патрона. Впрочем, и с этой позиции шансы попасть в парламент у него есть», — передают сплетники.

Сторонники Захара Прилепина не имеют авторитета и денег Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Прилепинцев не пустят в облдуму

В курилках облдумы рассказывают, что сторонники Захара Прилепина не попадут в региональный парламент даже после объединения со «Справедливой Россией». Якобы проходные места в партийном списке займут действующие депутаты от СР — Владимир Пискайкин и Сергей Морев. «Плюс добавится еще один человек из северных округов. Прилепинцы же никому не известны, денег у них нет. Тащить их в думу никто не собирается», — говорят слухачи.

ЕР начала торги

По непроверенной информации, единороссы могут уступить «Справедливой России» один из 24 одномандатных округов на грядущих выборах в Тюменскую областную думу. Хотя и в 2016, и в 2011 году ЕР без труда выигрывала все округа. «Это своеобразная благодарность за то, что эсеры демонстрируют полную лояльность власти, в отличие от коммунистов и ЛДПР. Впрочем, окончательное решение еще не принято», — сообщают источники во власти.

Регина Юхневич может повторить судьбу мужа Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

На жену депутата-экстремиста ищут компромат

Говорят, что региональным властям очень не понравилось выдвижение коммунистки Регины Юхневич в региональный парламент. Ее муж, депутат облдумы Юрий Юхневич был исключен из предвыборной борьбы из-за обвинения в распространении экстремистского ролика, и объявил о поддержке своей жене. «Слишком уж прозрачная аналогия с выдвижением на пост президента Беларуси Светланы Тихановской, чьего мужа арестовали перед выборами. Правительство от этого не в восторге и ищет на Регину компромат, чтобы убрать ее из кампании», — шепчутся слухмейкеры.

Каменный пряник для ветерана сломал бизнес тюменцу

Как поговаривают инсайдеры, «каменный» ишимский пряник для ветерана ВОВ сломал бизнес производителю этого десерта. «Скандал получился громкий, обсуждали его не только в Тюменской области. Губернатор прозрачно намекнул, что в подарочные наборы эта компания больше не попадет. Думается, это не последняя санкция», — уверены слухачи. По их словам, трепку получат и те, кто согласовывал и собирал наборы. Если обиду одного ветерана им бы и простили, то удар по имиджу властей в такой чувствительной теме — ни за что.

Блогер на YouTube раскритиковал тюменские горячие источники Фото: Анна Майорова © URA.RU

Власти обиделись на блогера

Как говорят инсайдеры, в правительстве очень недовольны, что главную фишку региона — термальные источники, высмеяли на аудиторию в миллионы человек. Видео с критикой снял популярный Youtube-блогер Руслан Усачев, и такая реклама пришлась властям не по вкусу. «Сами тюменцы часто смеются, что кроме источников региону хвалиться особо нечем. А тут еще и медийная личность со стороны говорит тоже самое. Мало было нам критики Ильи Варламова, теперь еще один блогер нарисовался. А самое обидное — хоть бы кто похвалил, нет, только ругают», — сокрушаются слухачи.

Чиновники озадачены визитом представителя Минобороны

В курилках правительства обсуждают приезд в Тюмень замминистра Минобороны Андрея Картаполова. Слухачи недоумевают, для чего был организован этот визит. «Для самого Картаполова выгода хоть и спорная, но есть: он баллотируется в Госдуму, ему нужно наращивать узнаваемость. Хотя избираться он будет от Москвы, так что зачем ему тюменцы? А вот для чего области его приезд — совсем непонятно», — шепчутся в коридорах Желтого дома.

По словам инсайдеров, единственный хоть как-то связанный с Тюменью инфоповод — это возможное появление в регионе патриотического центра «Авангард». «Вот только Тюмени он не нужен. Есть местный „Аванпост“, он еще и бесплатный. Хотя, если у властей есть планы зарабатывать на молодежи, все может поменяться», — предполагают слухачи.

Власти обеспокоены пожарами вокруг Тюмени и готовы закрыть мангальные зоны Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Мэрия готова закрыть мангальные зоны

В администрации Тюмени шепчутся, что в ближайшее время мэрия закроет свободные мангальные зоны в парках города — в той же Гилевской роще. «Учитывая неспокойную ситуацию с пожарами в регионе, планируется обезопасить один из самых красивых парков города. Однако из-за возможного негодования жителей этот вопрос отложили до конца майских праздников», — резюмируют сплетники.

Силовики возмущены чистками

Тюменские силовики поговаривают, что в прокуратуре растёт массовое недовольство из-за кадровых чисток. Сотрудники ведомства якобы разделились на два лагеря. Одни считают, что ведомство насильно разваливают, а другие верят в лучшее будущее. Но никто из двух лагерей не может логически объяснить такую кадровую чистку устроенную главным прокурором Владиславом Московских. «Лучшие специалисты уволены, а „молодая кровь“ еще не подоспела. Работать просто некому», — судачат инсайдеры в погонах.

В тюменском управлении ждут московского ревизора Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменскую УФАС ждет тотальная проверка

В Тюмени ходили слухи, что Управление федеральной антимонопольной службы по Тюменской области ждёт тотальная проверка. «Причины пока неизвестны, но по неофициальной информации московский ревизор приедет в Тюмень на следующей неделе. Не исключено, что антимонопольщики перешли дорогу какому-то важному человеку», — рассказывает собеседник.

В ОКБ №1 раскрыли заговор

В кулуарах депздрава шепчутся, что в первой областной клинической больнице подавлен заговор против главного врача Сергея Ярцева. По версии сплетников, часть медперсонала больницы пыталась отправить своего шефа в отставку путем жалоб и провокаций, однако попытки оказались тщетными. «Ярцев хороший руководитель, но в любых больших коллективах всегда найдутся недовольные, которые будут подстрекать остальных против руководства. Кто-то по своей натуре такой человек, а кто-то надеется получить повышение при смене власти. В любом случае провокации и жалобы никак не повлияют на кадровую политику больницы», — передают сплетники.

Врачи опасаются попасть в тюрьму за вымогательство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Медики ждут новых уголовных дел

История с тюменским хирургом, который брал деньги за бесплатные операции, вызвала волнения в медицинском сообществе. Слухачи уверены — пока уголовное дело завели только на врача ведомственной больницы, но под удар могут попасть и медики госклиник. «То, что медики если и не просят деньги напрямую, то с удовольствием принимают благодарности — ни для кого не секрет. Вопрос в том, в какой момент и кого захотят подставить свои же коллеги», — рассуждают инсайдеры. По их словам, следующее уголовное дело могут открыть уже на руководство клиники РЖД. В то, что начальство несколько лет не ведало, что творит подчиненный, слухачи не верят.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.