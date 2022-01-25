Путин продемонстрировал настрой страны перед Олимпиадой

Он идет в разрез с политикой Запада

25 января 2022 в 23:15 Размер текста - 17 +

Владимир Путин встретился со сборной России перед Олимпиадой в Пекине Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Владимир Путин продемонстрировал мирный настрой страны в условиях международного давления и санкций. Так трактуют эксперты его слова на встрече со спортсменами сборной России 25 января перед их вылетом на Олимпиаду в Китай. Путин выступил против политизации спорта, демонстративных бойкотов, за равноправие и справедливость. Общаясь с олимпийцами, Путин подчеркнул, что спорт должен быть вне политики. «Стимулом популяризации спорта в обществе служат крупные международные соревнования. Их главная задача — вовлечение в спорт как можно большего числа граждан и укрепление дружбы между народами. Эти подходы разделяют и организаторы предстоящих Игр — наши китайские друзья. Мы вместе выступаем против политизации спорта и демонстративных бойкотов, поддерживаем традиционные олимпийские ценности, в первую очередь — равноправие и справедливость», — заявил президент. Владимир Путин по видеосвязи напутствовал олимпийцев Фото: kremlin.ru По словам Путина, во время Игр планируется встретиться с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. «Мы наметим, безусловно, новые планы взаимодействия, в том числе с учетом наших договоренностей о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта», — сказал президент. Путин отметил, что благодаря высокой конкуренции борьба за олимпийское золото будет «более зрелищной, острой и напряженной». «Как известно, в России трудностей не боятся — они всегда делают нас еще более сильными, сплоченными, уверенными в себе. Все эти качества, убежден, в полной мере проявятся и в Пекине. Мы здесь, на Родине, будем болеть за вас, гордиться вашими успехами и верить, что на олимпийских аренах вы превзойдете самих себя и покажите высший класс, высший пилотаж», — напутствовал олимпийцев президент. Эксперты считают, что российские спортсмены побеждают во многом благодаря поддержке государства Фото: Антон Белицкий © URA.RU Путин показал, что ни санкции, ни международное давление не помешали подготовке спортсменов к Олимпиаде, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Санкции могли бы разрушить материальную базу, но для этого они должны были сначала разрушить экономику страны, но этого не произошло», — объяснил эксперт. Победы российских спортсменов происходят во многом благодаря поддержке государства, продолжил политолог. «На западе много коммерческого. Это федерации баскетбола, хоккея и других видов спорта. В нашей стране по-другому. Да, когда-то в 90-е годы победы в спорте являлись героическими, но не в наше время. Сейчас государство много делает для развития спорта. Путин регулярно общается со спортсменами», — добавил Журавлев. Олимпиада сплотит россиян, считают эксперты Фото: Александр Мамаев © URA.RU Российская делегация запланировала обширную программу встреч в Китае, отмечает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. «Российская делегация в отличие от ряда стран, не собирает бойкотировать Олимпиаду, понимая, что Игры могут стать серьезной переговорной площадкой. Вопросы проще решить на спортивном поле. Азия привлекательна с точки зрения рынков сбыта и цен на энергоносители. Сейчас весь мир перемещается в Азию», — комментирует Абзалов. Олимпиада не только укрепит имидж страны, но и решает внутренние задачи по сплочению населения, полагает директор Центра политического анализа и социальных исследований Данилин. «Многие очень ждут Олимпиаду и воспринимают ее как праздник. Олимпийские ценности в российском обществе развиты настолько, что наши недруги пытаются выбить именно это звено из нашего кодекса чести, рассказывая о том, что наши спортсмены сидят на допинге и другие гадости», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Владимир Путин продемонстрировал мирный настрой страны в условиях международного давления и санкций. Так трактуют эксперты его слова на встрече со спортсменами сборной России 25 января перед их вылетом на Олимпиаду в Китай. Путин выступил против политизации спорта, демонстративных бойкотов, за равноправие и справедливость. Общаясь с олимпийцами, Путин подчеркнул, что спорт должен быть вне политики. «Стимулом популяризации спорта в обществе служат крупные международные соревнования. Их главная задача — вовлечение в спорт как можно большего числа граждан и укрепление дружбы между народами. Эти подходы разделяют и организаторы предстоящих Игр — наши китайские друзья. Мы вместе выступаем против политизации спорта и демонстративных бойкотов, поддерживаем традиционные олимпийские ценности, в первую очередь — равноправие и справедливость», — заявил президент. По словам Путина, во время Игр планируется встретиться с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. «Мы наметим, безусловно, новые планы взаимодействия, в том числе с учетом наших договоренностей о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта», — сказал президент. Путин отметил, что благодаря высокой конкуренции борьба за олимпийское золото будет «более зрелищной, острой и напряженной». «Как известно, в России трудностей не боятся — они всегда делают нас еще более сильными, сплоченными, уверенными в себе. Все эти качества, убежден, в полной мере проявятся и в Пекине. Мы здесь, на Родине, будем болеть за вас, гордиться вашими успехами и верить, что на олимпийских аренах вы превзойдете самих себя и покажите высший класс, высший пилотаж», — напутствовал олимпийцев президент. Путин показал, что ни санкции, ни международное давление не помешали подготовке спортсменов к Олимпиаде, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Санкции могли бы разрушить материальную базу, но для этого они должны были сначала разрушить экономику страны, но этого не произошло», — объяснил эксперт. Победы российских спортсменов происходят во многом благодаря поддержке государства, продолжил политолог. «На западе много коммерческого. Это федерации баскетбола, хоккея и других видов спорта. В нашей стране по-другому. Да, когда-то в 90-е годы победы в спорте являлись героическими, но не в наше время. Сейчас государство много делает для развития спорта. Путин регулярно общается со спортсменами», — добавил Журавлев. Российская делегация запланировала обширную программу встреч в Китае, отмечает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. «Российская делегация в отличие от ряда стран, не собирает бойкотировать Олимпиаду, понимая, что Игры могут стать серьезной переговорной площадкой. Вопросы проще решить на спортивном поле. Азия привлекательна с точки зрения рынков сбыта и цен на энергоносители. Сейчас весь мир перемещается в Азию», — комментирует Абзалов. Олимпиада не только укрепит имидж страны, но и решает внутренние задачи по сплочению населения, полагает директор Центра политического анализа и социальных исследований Данилин. «Многие очень ждут Олимпиаду и воспринимают ее как праздник. Олимпийские ценности в российском обществе развиты настолько, что наши недруги пытаются выбить именно это звено из нашего кодекса чести, рассказывая о том, что наши спортсмены сидят на допинге и другие гадости», — резюмировал эксперт.