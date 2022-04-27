Путин представил россиянам тех, кто спасет их в трудную минуту

Этим людям президент дал инструкцию на год вперед

27 апреля 2022 в 21:06 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин потребовал от депутатов всех уровней стать ближе к народу Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Депутаты всех уровней должны наладить более тесный и открытый диалог с населением и бизнесом. В условиях санкционного и информационного давления это позволит людям получить необходимую помощь, а власти — понять, что происходит на местах, интерпретируют выступление президента РФ Владимира Путина на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге 27 апреля. Для самого Путина встреча с парламентариями всей страны — тоже своего рода связь с народом, объясняют политологи. Значительную часть своего выступления он говорил о спецоперации — еще раз разъяснил, почему Россия вынуждена была пойти на защиту жителей Донбасса и Украины от нацизма. В конечном счете — защиту собственных национальных интересов и безопасности. «Солдаты и офицеры предотвратили реальную опасность, которая уже нависла над нашей Родиной. Своим мужеством и решимостью, героизмом они упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на нашей территории, но уже по чужим сценариям», — пояснил Путин. Уральские парламентарии держались на Совете законодателей вместе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Он подчеркнул, что «недруги России форсировали создание геополитического оружия», «сделали ставку на русофобию и неонацистов, нагло превращая Украину в «анти-Россию». А сегодня используют украинский народ всего лишь как «расходный материал». Как и 24 февраля, в день начала спецоперации, президент послал им четкий сигнал: в случае любой «угрозы стратегического характера» будет дан «молниеносный ответ». «У нас есть все инструменты, которыми не может похвастаться никто. Мы хвастаться не будем, а будем использовать их», — предупредил президент. Путин подчеркнул, что с началом спецоперации и введением санкций Россия «отразила, блокировала самый первый сокрушительный, как считали на Западе, удар по экономике и банковской системе». «Они не посыпались. Они располагают хорошим потенциалом для развития. Это — результат взвешенной социально-экономической политики последних лет, результат вашей слаженной работы в этих экстраординарных условиях. Мы ответим на топорные рестрикции [Запада], на их попытки изолировать нас открытостью к честному партнерству. Прошу вас лично напрямую работать с руководителями муниципальных образований и предприятий, помогать им в решении проблем», — обратился Путин к депутатам и сенаторам. Депутаты всех уровне должны поддерживать людей в условиях внешнего давления, заявил президент Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Спецоперация на Украине, санкционное давление Запада сплотили россиян, убежден Путин. «Любовь к Родине — одна из ключевых основ российской государственности и важнейшая ценность для нашего общества, которая неизменно проявляется в решающие для страны моменты. Такая сплоченность людей гарантирует, что Россия достойно ответит на самые сложные вызовы и угрозы, уверенно пройдет через все испытания», — заявил президент. Но и государство не должно отворачиваться от людей. Приняты решения об индексации пенсий и пособий, о поддержке населения и бизнеса. Однако главное в работе законодателей как представителей народа — «публичный, конструктивный диалог» с людьми, подчеркнул Путин. «Не должно быть так, что мы с вами сказали что-то в публичную сферу, а потом все это „повисло“, люди ждут — и ничего не происходит. Ни в коем случае нельзя этого допускать. В целом прошу всех быть на прямой связи с людьми. И непринципиально, кто ходил на выборы, кто не ходил. Важны все люди. Иногда они приходят просто за советом. И на это тоже нужно отвлекаться», — напутствовал президент. Совет законодателей для президента РФ — один из источников получения информации с мест, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Своим личным участием в Совете законодателей президент показывает, что своей работе депутатам важно эффективно выстраивать обратную связь с простыми жителями. Сложное время турбулентности требует постоянного диалога с людьми, перманентного мониторинга: чем они живут сегодня, что их будет волновать завтра, какая помощь им необходима от государства», — подчеркнула Института региональных проблем Наталья Линдигрин. Совет законодателей для Путина — это как раз «один из основных каналов коммуникации с избирателями», пояснил URA.RU генеральный директор Коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «Для него это возможность услышать о проблемах, которые есть у граждан, выразителями которых являются депутаты», — отметил Еловский. Владимир Путин дал понять депутатам всех уровней, что от их работы зависит стабильность в регионах, говорят эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU В условиях объявленной России санкционной войны депутатам всех уровне «необходимы крайняя собранность и оперативность в принятии решений», добавила политолог Линдигрин. «Ситуация меняется буквально каждый день, и от принятых мер реагирования, в том числе на законодательном уровне, зависит дальнейшее развитие различных отраслей экономики, социальной сферы, отдельных предприятий и организаций», — резюмировала эксперт. 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Депутаты всех уровней должны наладить более тесный и открытый диалог с населением и бизнесом. В условиях санкционного и информационного давления это позволит людям получить необходимую помощь, а власти — понять, что происходит на местах, интерпретируют выступление президента РФ Владимира Путина на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге 27 апреля. Для самого Путина встреча с парламентариями всей страны — тоже своего рода связь с народом, объясняют политологи. Значительную часть своего выступления он говорил о спецоперации — еще раз разъяснил, почему Россия вынуждена была пойти на защиту жителей Донбасса и Украины от нацизма. В конечном счете — защиту собственных национальных интересов и безопасности. «Солдаты и офицеры предотвратили реальную опасность, которая уже нависла над нашей Родиной. Своим мужеством и решимостью, героизмом они упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на нашей территории, но уже по чужим сценариям», — пояснил Путин. Он подчеркнул, что «недруги России форсировали создание геополитического оружия», «сделали ставку на русофобию и неонацистов, нагло превращая Украину в «анти-Россию». А сегодня используют украинский народ всего лишь как «расходный материал». Как и 24 февраля, в день начала спецоперации, президент послал им четкий сигнал: в случае любой «угрозы стратегического характера» будет дан «молниеносный ответ». «У нас есть все инструменты, которыми не может похвастаться никто. Мы хвастаться не будем, а будем использовать их», — предупредил президент. Путин подчеркнул, что с началом спецоперации и введением санкций Россия «отразила, блокировала самый первый сокрушительный, как считали на Западе, удар по экономике и банковской системе». «Они не посыпались. Они располагают хорошим потенциалом для развития. Это — результат взвешенной социально-экономической политики последних лет, результат вашей слаженной работы в этих экстраординарных условиях. Мы ответим на топорные рестрикции [Запада], на их попытки изолировать нас открытостью к честному партнерству. Прошу вас лично напрямую работать с руководителями муниципальных образований и предприятий, помогать им в решении проблем», — обратился Путин к депутатам и сенаторам. Спецоперация на Украине, санкционное давление Запада сплотили россиян, убежден Путин. «Любовь к Родине — одна из ключевых основ российской государственности и важнейшая ценность для нашего общества, которая неизменно проявляется в решающие для страны моменты. Такая сплоченность людей гарантирует, что Россия достойно ответит на самые сложные вызовы и угрозы, уверенно пройдет через все испытания», — заявил президент. Но и государство не должно отворачиваться от людей. Приняты решения об индексации пенсий и пособий, о поддержке населения и бизнеса. Однако главное в работе законодателей как представителей народа — «публичный, конструктивный диалог» с людьми, подчеркнул Путин. «Не должно быть так, что мы с вами сказали что-то в публичную сферу, а потом все это „повисло“, люди ждут — и ничего не происходит. Ни в коем случае нельзя этого допускать. В целом прошу всех быть на прямой связи с людьми. И непринципиально, кто ходил на выборы, кто не ходил. Важны все люди. Иногда они приходят просто за советом. И на это тоже нужно отвлекаться», — напутствовал президент. Своим личным участием в Совете законодателей президент показывает, что своей работе депутатам важно эффективно выстраивать обратную связь с простыми жителями. Сложное время турбулентности требует постоянного диалога с людьми, перманентного мониторинга: чем они живут сегодня, что их будет волновать завтра, какая помощь им необходима от государства», — подчеркнула Института региональных проблем Наталья Линдигрин. Совет законодателей для Путина — это как раз «один из основных каналов коммуникации с избирателями», пояснил URA.RU генеральный директор Коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «Для него это возможность услышать о проблемах, которые есть у граждан, выразителями которых являются депутаты», — отметил Еловский. В условиях объявленной России санкционной войны депутатам всех уровне «необходимы крайняя собранность и оперативность в принятии решений», добавила политолог Линдигрин. «Ситуация меняется буквально каждый день, и от принятых мер реагирования, в том числе на законодательном уровне, зависит дальнейшее развитие различных отраслей экономики, социальной сферы, отдельных предприятий и организаций», — резюмировала эксперт.