Власти РФ ускорят адаптацию беженцев из Донбасса и Украины

Их приравняют к гражданам России

02 сентября 2022 в 19:04 Размер текста - 17 +

Власти России сообщили о выплате пособий беженцам из ДНР, ЛНР и Украины Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти РФ нашли способ быстро адаптировать беженцев из Донецкой, Луганской республик и Украины к жизни в России. Так эксперты объяснили URA.RU решение о назначении им социальных пособий, о которых на заседании правительства РФ 2 сентября объявил премьер-министр Михаил Мишустин. По словам политологов, с помощью выплат беженцы смогут вернуть прежний уровень жизни. Открывая заседание правительства РФ, Мишустин сообщил, что кабинет министров подготовил документы о социальной помощи людям, вынужденно покинувшим Донецкую и Луганскую народные республики, Украину, а также лицам без гражданства, приехавшим в Россию. «Определен порядок выплат и правила предоставления средств российским регионам на такие цели. На решение этой задачи в этом году направим около 10,5 млрд рублей», — заявил премьер. На социальные выплаты вынужденным переселенцам из Донбасса и Украины правительство выделит более 10 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам Мишустина, с 1 июля и до конца года ежемесячные выплаты по 10 тысяч рублей будут получать пенсионеры и инвалиды, а также единственный родитель на каждого ребенка. Для инвалидов I группы, детей-инвалидов и лиц, достигших 80-летия, предусмотрена доплата по 3 тысячи рублей в месяц. «Ветераны Великой Отечественной войны смогут ежемесячно получать в этом году по 5 тысяч. Семьи с детьми до 18 лет и обучающимися очной формы до 23 лет — по 4 тысячи на каждого ребенка. Если же несовершеннолетний находится под опекой или попечительством, то размер поддержки составит 15 тысяч рублей в месяц», — пояснил глава правительства РФ. Дополнительные деньги помогут беженцам устроиться на новом месте, считают эксперты Фото: Сергей Пивоваров © URA.RU Предусмотрены также единовременные пособия беременным женщинам и при рождении ребенка, добавил Мишустин. «Это позволит государству помочь людям в непростой для них момент, дать минимальную финансовую поддержку, чтобы выстраивать свою дальнейшую жизнь», — пояснил премьер. Выплачивая пособия жителям ДНР и ЛНР, бежавшим в нашу страну, власти России стремятся быстрее привыкнуть к жизни в нашей стране, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Выплаты конкретным людям будут играть большую пропагандистскую роль. Мы покажем другим странам, что примиряем, строим и помогаем. Граждане ЛНР и ДНР, которые захотят остаться жить в России, с помощью этих денег смогут быстро адаптироваться и восстановить привычный уровень жизни. Ведь им придется начинать все заново», — уточнил политолог. Статья по теме Власти улучшили поддержку россиян, несмотря на давление Запада Социальные пособия помогут беженцам наладить жизнь в России, подтверждает директор Центра политического анализа Павел Данилин. «В регионах сейчас проживает большое число беженцев и им нужны деньги на жизнь, особенно учитывая начало учебного года. Финансовая помощь станет дополнительным фактором для их того, чтобы они освоились в нашей стране. Мы не можем бросить их просто так. Они же к нам не по своей воле приехали», — комментирует эксперт. Российские власти хотят выровнять социально-экономическое положение граждан ДНР и ЛНР по отношению к россиянам, предполагает вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. «Если мы протянули руку помощи населению ДНР, то отвечаем за то, чтобы они получали такую же финансовую, экономическую и гуманитарную помощь. Это позволит выровнять их социально-экономическое положение, а также быстрее приспособиться к жизни в России», — резюмировал собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ нашли способ быстро адаптировать беженцев из Донецкой, Луганской республик и Украины к жизни в России. Так эксперты объяснили URA.RU решение о назначении им социальных пособий, о которых на заседании правительства РФ 2 сентября объявил премьер-министр Михаил Мишустин. По словам политологов, с помощью выплат беженцы смогут вернуть прежний уровень жизни. Открывая заседание правительства РФ, Мишустин сообщил, что кабинет министров подготовил документы о социальной помощи людям, вынужденно покинувшим Донецкую и Луганскую народные республики, Украину, а также лицам без гражданства, приехавшим в Россию. «Определен порядок выплат и правила предоставления средств российским регионам на такие цели. На решение этой задачи в этом году направим около 10,5 млрд рублей», — заявил премьер. По словам Мишустина, с 1 июля и до конца года ежемесячные выплаты по 10 тысяч рублей будут получать пенсионеры и инвалиды, а также единственный родитель на каждого ребенка. Для инвалидов I группы, детей-инвалидов и лиц, достигших 80-летия, предусмотрена доплата по 3 тысячи рублей в месяц. «Ветераны Великой Отечественной войны смогут ежемесячно получать в этом году по 5 тысяч. Семьи с детьми до 18 лет и обучающимися очной формы до 23 лет — по 4 тысячи на каждого ребенка. Если же несовершеннолетний находится под опекой или попечительством, то размер поддержки составит 15 тысяч рублей в месяц», — пояснил глава правительства РФ. Предусмотрены также единовременные пособия беременным женщинам и при рождении ребенка, добавил Мишустин. «Это позволит государству помочь людям в непростой для них момент, дать минимальную финансовую поддержку, чтобы выстраивать свою дальнейшую жизнь», — пояснил премьер. Выплачивая пособия жителям ДНР и ЛНР, бежавшим в нашу страну, власти России стремятся быстрее привыкнуть к жизни в нашей стране, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Выплаты конкретным людям будут играть большую пропагандистскую роль. Мы покажем другим странам, что примиряем, строим и помогаем. Граждане ЛНР и ДНР, которые захотят остаться жить в России, с помощью этих денег смогут быстро адаптироваться и восстановить привычный уровень жизни. Ведь им придется начинать все заново», — уточнил политолог. Социальные пособия помогут беженцам наладить жизнь в России, подтверждает директор Центра политического анализа Павел Данилин. «В регионах сейчас проживает большое число беженцев и им нужны деньги на жизнь, особенно учитывая начало учебного года. Финансовая помощь станет дополнительным фактором для их того, чтобы они освоились в нашей стране. Мы не можем бросить их просто так. Они же к нам не по своей воле приехали», — комментирует эксперт. Российские власти хотят выровнять социально-экономическое положение граждан ДНР и ЛНР по отношению к россиянам, предполагает вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. «Если мы протянули руку помощи населению ДНР, то отвечаем за то, чтобы они получали такую же финансовую, экономическую и гуманитарную помощь. Это позволит выровнять их социально-экономическое положение, а также быстрее приспособиться к жизни в России», — резюмировал собеседник.