Власти РФ смягчат влияние санкций на семьи с детьми

Правительство рассчитывает, что это улучшит настроения россиян

20 июля 2022 в 20:17 Размер текста - 17 +

В России упростили применение маткапитала для оплаты детских садов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти смягчат удар санкций по одной из самых незащищенных категорий населения — семьям с детьми. На заседании правительства РФ 20 июля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил об упрощении процедуры распоряжения этими средствами для оплаты детсадов, кружков и учебы в вузах. Эксперты объяснили URA.RU, что власти задействовали самый успешный социальный проект для улучшения настроений в обществе. Комментируя повестку заседания, Мишустин акцентировал внимание на совершенствовании порядка использования маткапитала. Его станет проще направлять на оплату обучения детей, так как в рамках внедрения механизма социального казначейства расширяется взаимодействие Пенсионного фонда РФ с учебными учреждениями, уточнил премьер. Теперь специалисты Пенсионного фонда РФ могут самостоятельно запрашивать документы у образовательных организаций, уточнил премьер-министр Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Чтобы семьям не нужно было предоставлять договор об оказании платных образовательных услуг фонду, его специалисты самостоятельно смогут запрашивать необходимые сведения из информационных систем. И еще. Маткапитал часто используют для улучшения жилищных условий, выбирая кредитные потребительские кооперативы. Важно, чтобы они соответствовали требованиям Центрального банка, входили в соответствующий перечень. Это предусмотрено поправками в закон», — сказал премьер. Маткапитал выдается в России с 2007 года, напомнил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. По его словам, сейчас его размер на первого ребенка составляет 524,5 тысячи рублей, на второго полагается дополнительно 168,6 тысячи рублей. Если родители не получали ранее поддержку на первого ребенка, то при рождении второго или последующего сертификат будет выдан сразу на всю сумму — на 693,1 тысячи рублей. Механизмы работы с маткапиталом донастраиваются, добавил министр труда и социальных отношений Антон Котяков Фото: Сергей Шадрин © URA.RU «Упрощается и сама процедура распоряжения маткапиталом. Например, его можно направить на погашение ипотеки прямо из банковского приложения и без обращения в ПФР. Механизмы работы с маткапиталом донастраиваются с учетом обратной связи от родителей и экспертного сообщества», — рассказал министр. Необходимо последовательно упрощать процедуры, связанные с предоставлением государственной помощи, подчеркнул Мишустин. «На это и направлен механизм социального казначейства», — добавил в заключении глава правительства. Власти дают возможность семьям эффективно использовать маткапитал с учетом инфляции, отмечают эксперты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Решение позитивно скажется на отношении населения к власти и на экономике, объяснил URA.RU директор Института Современного государственного развития Дмитрий Солонников. «В условиях инфляции маткапитал обесценивается. Понимая это, власти дают возможность семьям использовать маткапитал сейчас, чтобы они могли решить какие-то реальные задачи, а не откладывать его на длительный срок», — отметил эксперт. Социальная поддержка населения делает его более лояльным к властям, что важно в условиях вялотекущего кризиса, вызванного внешнеполитическими обстоятельствами, говорит социальный психолог Алексей Рощин. «Внешнеполитическая обстановка вокруг России вылилась в рост цен, которые особенно сильно бьют по малоимущим. Облегчение использования маткапитала — некие скрытые субсидии мамам без увеличения расходов бюджета. И это решает одну из главных задач правительства сегодня — обеспечение лояльности населения», — уточнил эксперт. Статья по теме Правительство РФ придумало, как еще помочь небогатым россиянам Решение по расширению возможностей применения маткапитала принимается для улучшения финансового благосостояния и уровня жизни российских семей, соглашается директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. «Маткапитал — один из самых успешных проектов власти. Он воспринимается как безусловно эффективное решение. Расширение его возможностей показывает, что власть продолжает повышать уровень этого сервиса, делает его более удобным для людей. Более свободное распоряжение маткапиталом открывает для россиян дополнительные финансовые возможности», — резюмировал собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Российские власти смягчат удар санкций по одной из самых незащищенных категорий населения — семьям с детьми. На заседании правительства РФ 20 июля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил об упрощении процедуры распоряжения этими средствами для оплаты детсадов, кружков и учебы в вузах. Эксперты объяснили URA.RU, что власти задействовали самый успешный социальный проект для улучшения настроений в обществе. Комментируя повестку заседания, Мишустин акцентировал внимание на совершенствовании порядка использования маткапитала. Его станет проще направлять на оплату обучения детей, так как в рамках внедрения механизма социального казначейства расширяется взаимодействие Пенсионного фонда РФ с учебными учреждениями, уточнил премьер. «Чтобы семьям не нужно было предоставлять договор об оказании платных образовательных услуг фонду, его специалисты самостоятельно смогут запрашивать необходимые сведения из информационных систем. И еще. Маткапитал часто используют для улучшения жилищных условий, выбирая кредитные потребительские кооперативы. Важно, чтобы они соответствовали требованиям Центрального банка, входили в соответствующий перечень. Это предусмотрено поправками в закон», — сказал премьер. Маткапитал выдается в России с 2007 года, напомнил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. По его словам, сейчас его размер на первого ребенка составляет 524,5 тысячи рублей, на второго полагается дополнительно 168,6 тысячи рублей. Если родители не получали ранее поддержку на первого ребенка, то при рождении второго или последующего сертификат будет выдан сразу на всю сумму — на 693,1 тысячи рублей. «Упрощается и сама процедура распоряжения маткапиталом. Например, его можно направить на погашение ипотеки прямо из банковского приложения и без обращения в ПФР. Механизмы работы с маткапиталом донастраиваются с учетом обратной связи от родителей и экспертного сообщества», — рассказал министр. Необходимо последовательно упрощать процедуры, связанные с предоставлением государственной помощи, подчеркнул Мишустин. «На это и направлен механизм социального казначейства», — добавил в заключении глава правительства. Решение позитивно скажется на отношении населения к власти и на экономике, объяснил URA.RU директор Института Современного государственного развития Дмитрий Солонников. «В условиях инфляции маткапитал обесценивается. Понимая это, власти дают возможность семьям использовать маткапитал сейчас, чтобы они могли решить какие-то реальные задачи, а не откладывать его на длительный срок», — отметил эксперт. Социальная поддержка населения делает его более лояльным к властям, что важно в условиях вялотекущего кризиса, вызванного внешнеполитическими обстоятельствами, говорит социальный психолог Алексей Рощин. «Внешнеполитическая обстановка вокруг России вылилась в рост цен, которые особенно сильно бьют по малоимущим. Облегчение использования маткапитала — некие скрытые субсидии мамам без увеличения расходов бюджета. И это решает одну из главных задач правительства сегодня — обеспечение лояльности населения», — уточнил эксперт. Решение по расширению возможностей применения маткапитала принимается для улучшения финансового благосостояния и уровня жизни российских семей, соглашается директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. «Маткапитал — один из самых успешных проектов власти. Он воспринимается как безусловно эффективное решение. Расширение его возможностей показывает, что власть продолжает повышать уровень этого сервиса, делает его более удобным для людей. Более свободное распоряжение маткапиталом открывает для россиян дополнительные финансовые возможности», — резюмировал собеседник.