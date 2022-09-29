Инсайды ХМАО: просчет с мобилизованными

О выплатах военнослужащим, тайной миссии замгубернатора и переговорах о брони. Выпуск 990

30 сентября 2022 в 21:16 Размер текста - 17 +

Россияне основательно готовятся к частичной мобилизации Фото: коллаж URA.RU Губернатор Югры Наталья Комарова дала команду разработать новые меры поддержки для мобилизованных. А ее заместитель Александр Тиртока объезжает все учебки, куда отправят югорчан. Силовикам после начала мобилизации при этом дана команда проверить цены на медикаменты и амуницию. И это еще не все что вы узнаете из свежего выпуска «Инсайдов». Почему жители Нижневартовска оказались недовольны отправкой мобилизованных и какое будущее ждет главы Лянтора, который ушел в отставку. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Губернатор ХМАО готовит новый пакет мер поддержки для мобилизованных Губернатор ХМАО Наталья Комарова готовит новый пакет помощи мобилизованным Фото: Владимир Андреев © URA.RU Поговаривают, что губернатор ХМАО Наталья Комарова дала распоряжение окружному правительству и югорским мэрам подготовить новый пакет мер поддержки для мобилизованных и их семей. Они будут анонсированы уже в ближайшее время. «Югра всегда была одним из лидеров в стране по количеству и формам поддержки для различных слоев населения. В ситуации с мобилизацией эта политика будет продолжена. Губернатор сказала, что при необходимости, задействовать средства из резервного фонда, либо произвести корректировки параметров нынешнего регионального бюджета», — говорят инсайдеры в окружном правительстве. Вице-губернатор ХМАО объедет все учебки для мобилизованных Рассказывают, что вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока посетит все учебные центры, куда отправили мобилизованных югорчан. Он уже посетил один из них, но этот список далеко не полный. «Вице-губернатор Югры объедет все учебки. Ему поставлена задача лично убедиться в том, что условия пребывания мобилизованных соответствует всем стандартам. О результатах ревизии он докладывает затем губернатору Югры Наталье Комаровой», — судачат сплетники. Югра выполняет план по мобилизации Югра справляется с планом по мобилизации Фото: Размик Закарян © URA.RU Говорят, что югорские военкоматы продлили время для составления списков на бронь сотрудников, которые предоставляют предприятия. Они смогли пойти на этот шаг благодаря тому, что выполнение плана по мобилизации удается реализовать в плановом порядке. «Квоту удается набирать за счет числа добровольцев. В том числе и тех, кто сам принял решение об отказе от брони. Поэтому военкоматы пошли на встречу предприятиям и продлили им на 10 дней сроки подачи список сотрудников, которых они хотят забронировать», — делятся информацией источники. Военкоматы в Югре ждет небольшая передышка Слухачи поговаривают, что первый поток мобилизации в Югре закончен. Сейчас учебные центры доложат, сколько мобилизованных приняли на обучение. Кого-то, по словам инсайдера, могут отправить домой по здоровью или другим причинам, и тогда станет понятно, как регион справился с задачей. «Для тех, кто подлежит призыву это, по сути, не отменяет объявленной мобилизации, поскольку будет идти доукомплектация численного состава ввиду замены или профессиональных категорий по воинско-учетным специальностям», — рассказал инсайдер. Власти ХМАО накажут бизнес, который пытается нажиться на нуждах мобилизованных В Югре проверят адекватность роста цен на медицинские жгуты Фото: Владимир Андреев © URA.RU По информации инсайдера, чтобы утрясти ситуацию с резко возникшим дефицитом на лекарства, медицинские расходники и амуницию в правительстве ХМАО планируют организовать показательные «порки» для предпринимателей, взвинтивших цены после начала мобилизации. Такие задачи уже поставлены прокуратуре и антимонопольной службе. «Возможно, что когда пара-тройка бизнесменов будет наказана, то другие пересмотрят свою ценовую политику», — говорят инсайдеры. В югорском Белом доме идет война за туалет Поговаривают, что сотрудники аппарата Думы ХМАО крайне недовольны тем, что чиновники окружного департамента экономического развития пользуются туалетом, который размещен в их крыле здания регионального правительства. Ситуация накалилась уже до такой степени, что для работников депэкономики даже были развешены объявления при входе в туалет и на дверях кабинок с просьбой либо пользоваться ершиками, либо не посещать, вообще, эту уборную. «Главное, чтобы ситуация не обострилась до такой степени, чтобы председатель Думы ХМАО Борис Хохряков был вынужден обсуждать этот вопрос с вице-губернатором Югры Романом Генкелем», — смеются в югорском Белом доме. Югорский мэр отправил добровольца на Украину за свой счет Мэр оплатил поездку добровольца на Донбасс Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Поговаривают, что один из югорских мэров купил за свой счет билет для отправки добровольца в зону специальной военной операции. Для военнослужащего это уже не первая поездка на Украину, но возникли финансовые трудности. «Доброволец свою заплату оставляет семье, а ему уже надо было отправляться обратно в часть. Об этом узнал мэр и проспонсировал поездку военнослужащего на Донбасс», — судачат сплетники. Сургутнефтегаз купил форму своим мобилизованным работникам Поговаривают, что Сургутнефтегаз закупил для своих мобилизованных сотрудников форму и экипировку. «Все, кто отправлялся из Сургутнефтегаза могли получить форму и необходимые вещи бесплатно. Таким образом компания решила поддержать своих отправленных на фронт работников. Правда, почему-то этот момент в компании решили не афишировать», — сообщает слухач. В градообразующих предприятиях Сургута мобилизованным продолжат выплачивать зарплату Поговаривают, что крупные предприятия Сургута будут выплачивать попавшим под мобилизацию заработную плату. «Как в других предприятиях решится этот вопрос неизвестно, но слышал, что „Сургутнефтегаз“ решил платить не установленные трудовым договором оклады, а оставить среднюю зарплату по региону. Получать ее будут родственники ушедших на фронт. Слышал, что этому примеру последуют и другие крупные организации города», — рассказывает сплетник. Задержка отправки мобилизованных из Сургута получилась из-за просчета При отправке мобилизованных из Сургута произошла ошибка с количеством автобусов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Судачат, что ответственные за отправку мобилизованных из Сургута, просчитались с количеством автобусов. В итоге, у «Сургутнефтегаза» запросили на один меньше, чем требовалось. «Хорошо хоть заметили, что автобусов не хватает не на самой отправке, а чуть раньше. Пришлось ответственному срочно договариваться на замену. Говорят, что из-за этого пришлось даже отправку на время переносить», — рассказывает слухач. История с отставкой главы Лянтора еще не закончена… Ходят слухи, что для главы Лянтора Сергея Махини эпопея с отставкой может быть еще не закончена. Чиновник написал заявление о добровольном сложении полномочий в связи с выходом на пенсию, буквально за полтора часа до момента, когда его должны были отстранить от этой должности депутаты. «Таким образом, вместо отставки по отрицательным мотивам Махиня смог сохранить за собой льготы и муниципальную пенсию, которая теперь должна будет ему ежемесячно выплачиваться из городского бюджета. Так что возможно ситуация еще будет переиграна», — шепчутся сплетники. А самим чиновником интересуются силовики Поговаривают, что экс-глава Лянтора Сергей Махиня может стать фигурантом уголовного дела. Судачат, что у прокуратуры со следователями возникли вопросы, касающиеся распределения социального жилья. Якобы за девять лет правления мэра в городе около трехсот квартир были выданы с нарушениями. «За девять лет около трехсот квартир были выданы с нарушениями. То очередность нарушена, то выдана не тому. Прокуратура же не раз писала в адрес Махини представления устранить нарушения. Он этого так и не сделал, а сейчас в отставку пошел. Но это его не спасет, речь может идти о возбуждении уголовного дела», — говорит сплетник. В Нижневартовске медикам запретили обсуждать мобилизацию на работе Врачам в Нижневартовске запретили обсуждать мобилизацию на рабочем месте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ходят слухи, что в Нижневартовске медикам запретили обсуждать тему мобилизации на рабочем месте. «У нас пришла повестка одному из работников и понятно, что все стали обсуждать эту тему и в целом делиться, кто и что знает о мобилизации. Руководству это не понравилось и двоих человек заставили писать объяснительные, мол они на рабочем месте слухи разводят. Странная реакция, ведь как не обсуждать это в такое время», — возмущается слухач в одном из городских медучреждений. Коммунисты Нижневартовска пытались пропиариться на незаконных митингах против мобилизации Поговаривают, что ячейка нижневартовских коммунистов не оставляет попыток напомнить о себе. На этот раз местные лидеры КПРФ хотели пропиариться на фоне незаконных митингов, на которые жителей города зазывала организация «Весна». «Партийцы рассчитывали засветиться в свете телекамер в случае народных волнений на месте сбора. Однако план потерпел фиаско, поскольку на незаконный митинг, конечно, никто не пришел», — делится инсайдер. Жители ХМАО скрывают, что едут на Донбасс добровольцами Югорчане уезжают на Донбасс добровольцами Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Поговаривают, что некоторые жители ХМАО решили воспользоваться волной мобилизации, чтобы отправиться на фронт. Военнослужащие едут добровольцами на Донбасс вместе с мобилизованными, однако родным и близким говорят, что им пришла повестка. «Парни принимают решение ехать воевать по разным причинам. У кого-то друга забрали, другой просто неравнодушен к ситуации. Но каждый, конечно, встречает сопротивление своему решению от близких. Чтобы избежать этого или куда хуже — ссор, парни просто говорят, что их призвали», — делится слухач. Набережная Нижневартовска рискует остаться без подрядчика Поговаривают, что строительство последнего этапа одного из крупнейших проектов нижневартовских властей —реконструкции набережной Оби, — может остаться без подрядчика. «Два этапа набережной уже профинансированы и контракты по ним заключены. А вот на третий — последний этап объекта, средства не доведены. Соответственно, эта часть набережной еще не законтрактована. Есть вероятность, что найти подрядчика для завершения набережной властям будет непросто. Кураторы в мэрии ставят строителей в жесткие рамки как по срокам, так и по финансированию. Не факт, что нынешний подрядчик захочет работать в таких условиях и дальше. Ну и, конечно, не нужно забывать, что изначально очереди из желающих выходить на данный объект не было от слова совсем», — шепчутся слухачи в строительной тусовке. Бизнесмены ХМАО начали запасаться впрок заграничными товарами Нижневартовские предприниматель закупают крупные партии импортных товаров Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Поговаривают, что предприниматели региона резко увеличили закупочные партии у своих оптовиков, которые везут им товары из заграницы. Бизнесмены бояться, что им перекроют оставшиеся логистические цепочки, из-за чего в торговых точках образуется дефицит. «Речь как о продовольственных товарах (напитки, еда, которые теперь не производят в России, а предприниматели наловчились по дешевке закупать их в ближайшем зарубежье) так, например, и медикаментах. Кстати, особенно, сильно выросли заказы на сухие корма для животных — практически в два раза. У них очень большой срок хранения, поэтому, кому хватает средств, берут по максимуму», — делится инсайдер в сфере бизнеса. Жители Нижневартовска оказались недовольны организацией отправки мобилизованных Инсайдеры из курилки нижневартовской администрации бурно обсуждают провальную организацию торжественной отправки мобилизованных жителей. Жители замерзли, простояв 4,5 часа на морозе без теплых палаток и возможности сходить в туалет, а ведь многие шли целыми семьями — с детьми и пожилыми родителями. «Конечно, им не до того было в момент отправки, но потом, когда все вернулись домой и посмотрели, как провожали на фронт в других городах, расстроились: родным, по факту, не дали попрощаться и обнять мужчин напоследок», — шепчутся слухачи. Главе Нижневартовска Дмитрию Кощенко пришлось срочно реабилитироваться и публиковать пост о том, что ни одна семья без внимания не останется. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. 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Губернатор Югры Наталья Комарова дала команду разработать новые меры поддержки для мобилизованных. А ее заместитель Александр Тиртока объезжает все учебки, куда отправят югорчан. Силовикам после начала мобилизации при этом дана команда проверить цены на медикаменты и амуницию. И это еще не все что вы узнаете из свежего выпуска «Инсайдов». Почему жители Нижневартовска оказались недовольны отправкой мобилизованных и какое будущее ждет главы Лянтора, который ушел в отставку. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Губернатор ХМАО готовит новый пакет мер поддержки для мобилизованных Поговаривают, что губернатор ХМАО Наталья Комарова дала распоряжение окружному правительству и югорским мэрам подготовить новый пакет мер поддержки для мобилизованных и их семей. Они будут анонсированы уже в ближайшее время. «Югра всегда была одним из лидеров в стране по количеству и формам поддержки для различных слоев населения. В ситуации с мобилизацией эта политика будет продолжена. Губернатор сказала, что при необходимости, задействовать средства из резервного фонда, либо произвести корректировки параметров нынешнего регионального бюджета», — говорят инсайдеры в окружном правительстве. Вице-губернатор ХМАО объедет все учебки для мобилизованных Рассказывают, что вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока посетит все учебные центры, куда отправили мобилизованных югорчан. Он уже посетил один из них, но этот список далеко не полный. «Вице-губернатор Югры объедет все учебки. Ему поставлена задача лично убедиться в том, что условия пребывания мобилизованных соответствует всем стандартам. О результатах ревизии он докладывает затем губернатору Югры Наталье Комаровой», — судачат сплетники. Югра выполняет план по мобилизации Говорят, что югорские военкоматы продлили время для составления списков на бронь сотрудников, которые предоставляют предприятия. Они смогли пойти на этот шаг благодаря тому, что выполнение плана по мобилизации удается реализовать в плановом порядке. «Квоту удается набирать за счет числа добровольцев. В том числе и тех, кто сам принял решение об отказе от брони. Поэтому военкоматы пошли на встречу предприятиям и продлили им на 10 дней сроки подачи список сотрудников, которых они хотят забронировать», — делятся информацией источники. Военкоматы в Югре ждет небольшая передышка Слухачи поговаривают, что первый поток мобилизации в Югре закончен. Сейчас учебные центры доложат, сколько мобилизованных приняли на обучение. Кого-то, по словам инсайдера, могут отправить домой по здоровью или другим причинам, и тогда станет понятно, как регион справился с задачей. «Для тех, кто подлежит призыву это, по сути, не отменяет объявленной мобилизации, поскольку будет идти доукомплектация численного состава ввиду замены или профессиональных категорий по воинско-учетным специальностям», — рассказал инсайдер. Власти ХМАО накажут бизнес, который пытается нажиться на нуждах мобилизованных По информации инсайдера, чтобы утрясти ситуацию с резко возникшим дефицитом на лекарства, медицинские расходники и амуницию в правительстве ХМАО планируют организовать показательные «порки» для предпринимателей, взвинтивших цены после начала мобилизации. Такие задачи уже поставлены прокуратуре и антимонопольной службе. «Возможно, что когда пара-тройка бизнесменов будет наказана, то другие пересмотрят свою ценовую политику», — говорят инсайдеры. В югорском Белом доме идет война за туалет Поговаривают, что сотрудники аппарата Думы ХМАО крайне недовольны тем, что чиновники окружного департамента экономического развития пользуются туалетом, который размещен в их крыле здания регионального правительства. Ситуация накалилась уже до такой степени, что для работников депэкономики даже были развешены объявления при входе в туалет и на дверях кабинок с просьбой либо пользоваться ершиками, либо не посещать, вообще, эту уборную. «Главное, чтобы ситуация не обострилась до такой степени, чтобы председатель Думы ХМАО Борис Хохряков был вынужден обсуждать этот вопрос с вице-губернатором Югры Романом Генкелем», — смеются в югорском Белом доме. Югорский мэр отправил добровольца на Украину за свой счет Поговаривают, что один из югорских мэров купил за свой счет билет для отправки добровольца в зону специальной военной операции. Для военнослужащего это уже не первая поездка на Украину, но возникли финансовые трудности. «Доброволец свою заплату оставляет семье, а ему уже надо было отправляться обратно в часть. Об этом узнал мэр и проспонсировал поездку военнослужащего на Донбасс», — судачат сплетники. Сургутнефтегаз купил форму своим мобилизованным работникам Поговаривают, что Сургутнефтегаз закупил для своих мобилизованных сотрудников форму и экипировку. «Все, кто отправлялся из Сургутнефтегаза могли получить форму и необходимые вещи бесплатно. Таким образом компания решила поддержать своих отправленных на фронт работников. Правда, почему-то этот момент в компании решили не афишировать», — сообщает слухач. В градообразующих предприятиях Сургута мобилизованным продолжат выплачивать зарплату Поговаривают, что крупные предприятия Сургута будут выплачивать попавшим под мобилизацию заработную плату. «Как в других предприятиях решится этот вопрос неизвестно, но слышал, что „Сургутнефтегаз“ решил платить не установленные трудовым договором оклады, а оставить среднюю зарплату по региону. Получать ее будут родственники ушедших на фронт. Слышал, что этому примеру последуют и другие крупные организации города», — рассказывает сплетник. Задержка отправки мобилизованных из Сургута получилась из-за просчета Судачат, что ответственные за отправку мобилизованных из Сургута, просчитались с количеством автобусов. В итоге, у «Сургутнефтегаза» запросили на один меньше, чем требовалось. «Хорошо хоть заметили, что автобусов не хватает не на самой отправке, а чуть раньше. Пришлось ответственному срочно договариваться на замену. Говорят, что из-за этого пришлось даже отправку на время переносить», — рассказывает слухач. История с отставкой главы Лянтора еще не закончена… Ходят слухи, что для главы Лянтора Сергея Махини эпопея с отставкой может быть еще не закончена. Чиновник написал заявление о добровольном сложении полномочий в связи с выходом на пенсию, буквально за полтора часа до момента, когда его должны были отстранить от этой должности депутаты. «Таким образом, вместо отставки по отрицательным мотивам Махиня смог сохранить за собой льготы и муниципальную пенсию, которая теперь должна будет ему ежемесячно выплачиваться из городского бюджета. Так что возможно ситуация еще будет переиграна», — шепчутся сплетники. А самим чиновником интересуются силовики Поговаривают, что экс-глава Лянтора Сергей Махиня может стать фигурантом уголовного дела. Судачат, что у прокуратуры со следователями возникли вопросы, касающиеся распределения социального жилья. Якобы за девять лет правления мэра в городе около трехсот квартир были выданы с нарушениями. «За девять лет около трехсот квартир были выданы с нарушениями. То очередность нарушена, то выдана не тому. Прокуратура же не раз писала в адрес Махини представления устранить нарушения. Он этого так и не сделал, а сейчас в отставку пошел. Но это его не спасет, речь может идти о возбуждении уголовного дела», — говорит сплетник. В Нижневартовске медикам запретили обсуждать мобилизацию на работе Ходят слухи, что в Нижневартовске медикам запретили обсуждать тему мобилизации на рабочем месте. «У нас пришла повестка одному из работников и понятно, что все стали обсуждать эту тему и в целом делиться, кто и что знает о мобилизации. Руководству это не понравилось и двоих человек заставили писать объяснительные, мол они на рабочем месте слухи разводят. Странная реакция, ведь как не обсуждать это в такое время», — возмущается слухач в одном из городских медучреждений. Коммунисты Нижневартовска пытались пропиариться на незаконных митингах против мобилизации Поговаривают, что ячейка нижневартовских коммунистов не оставляет попыток напомнить о себе. На этот раз местные лидеры КПРФ хотели пропиариться на фоне незаконных митингов, на которые жителей города зазывала организация «Весна». «Партийцы рассчитывали засветиться в свете телекамер в случае народных волнений на месте сбора. Однако план потерпел фиаско, поскольку на незаконный митинг, конечно, никто не пришел», — делится инсайдер. Жители ХМАО скрывают, что едут на Донбасс добровольцами Поговаривают, что некоторые жители ХМАО решили воспользоваться волной мобилизации, чтобы отправиться на фронт. Военнослужащие едут добровольцами на Донбасс вместе с мобилизованными, однако родным и близким говорят, что им пришла повестка. «Парни принимают решение ехать воевать по разным причинам. У кого-то друга забрали, другой просто неравнодушен к ситуации. Но каждый, конечно, встречает сопротивление своему решению от близких. Чтобы избежать этого или куда хуже — ссор, парни просто говорят, что их призвали», — делится слухач. Набережная Нижневартовска рискует остаться без подрядчика Поговаривают, что строительство последнего этапа одного из крупнейших проектов нижневартовских властей —реконструкции набережной Оби, — может остаться без подрядчика. «Два этапа набережной уже профинансированы и контракты по ним заключены. А вот на третий — последний этап объекта, средства не доведены. Соответственно, эта часть набережной еще не законтрактована. Есть вероятность, что найти подрядчика для завершения набережной властям будет непросто. Кураторы в мэрии ставят строителей в жесткие рамки как по срокам, так и по финансированию. Не факт, что нынешний подрядчик захочет работать в таких условиях и дальше. Ну и, конечно, не нужно забывать, что изначально очереди из желающих выходить на данный объект не было от слова совсем», — шепчутся слухачи в строительной тусовке. Бизнесмены ХМАО начали запасаться впрок заграничными товарами Поговаривают, что предприниматели региона резко увеличили закупочные партии у своих оптовиков, которые везут им товары из заграницы. Бизнесмены бояться, что им перекроют оставшиеся логистические цепочки, из-за чего в торговых точках образуется дефицит. «Речь как о продовольственных товарах (напитки, еда, которые теперь не производят в России, а предприниматели наловчились по дешевке закупать их в ближайшем зарубежье) так, например, и медикаментах. Кстати, особенно, сильно выросли заказы на сухие корма для животных — практически в два раза. У них очень большой срок хранения, поэтому, кому хватает средств, берут по максимуму», — делится инсайдер в сфере бизнеса. Жители Нижневартовска оказались недовольны организацией отправки мобилизованных Инсайдеры из курилки нижневартовской администрации бурно обсуждают провальную организацию торжественной отправки мобилизованных жителей. Жители замерзли, простояв 4,5 часа на морозе без теплых палаток и возможности сходить в туалет, а ведь многие шли целыми семьями — с детьми и пожилыми родителями. «Конечно, им не до того было в момент отправки, но потом, когда все вернулись домой и посмотрели, как провожали на фронт в других городах, расстроились: родным, по факту, не дали попрощаться и обнять мужчин напоследок», — шепчутся слухачи. Главе Нижневартовска Дмитрию Кощенко пришлось срочно реабилитироваться и публиковать пост о том, что ни одна семья без внимания не останется. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.