В ХМАО сотрудники ГИБДД спасли автоледи с открученными болтами на колесе машины

В Мегионе (ХМАО) произошел опасный инцидент: неизвестными были откручены все болты на переднем колесе автомобиля местной жительницы. Девушка не сразу поняла причину нештатного поведения машины, но рядом оказались сотрудники ГИБДД, сообщила пресс-служба УМВД по ХМАО.
«Вчера чуть не случилась беда — кто-то открутил все болты на переднем колесе моей машины. Я даже не сразу поняла, в чем дело, просто почувствовала, что что-то не так. К счастью, рядом оказались сотрудники ГИБДД», — цитируют слова девушки в telegram-канале «Полиция Югры».
Инспекторы не прошли мимо и оперативно пришли на помощь, предотвратив возможное ДТП. Благодаря своевременной помощи инспекторов она смогла благополучно продолжить путь.
