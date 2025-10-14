14 октября 2025

В ХМАО сотрудники ГИБДД спасли автоледи с открученными болтами на колесе машины

Жительница Мегиона чудом избежала ДТП из-за выкрученных болтов на колесе авто
Злоумышленники открутили все болты на переднем колесе автомобиля
В Мегионе (ХМАО) произошел опасный инцидент: неизвестными были откручены все болты на переднем колесе автомобиля местной жительницы. Девушка не сразу поняла причину нештатного поведения машины, но рядом оказались сотрудники ГИБДД, сообщила пресс-служба УМВД по ХМАО.

«Вчера чуть не случилась беда — кто-то открутил все болты на переднем колесе моей машины. Я даже не сразу поняла, в чем дело, просто почувствовала, что что-то не так. К счастью, рядом оказались сотрудники ГИБДД», — цитируют слова девушки в telegram-канале «Полиция Югры».

Инспекторы не прошли мимо и оперативно пришли на помощь, предотвратив возможное ДТП. Благодаря своевременной помощи инспекторов она смогла благополучно продолжить путь.

