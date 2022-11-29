Минцифры и ЦБ ускорят развитие IT-компаний под санкциями

Инвестор Дмитрий Калаев — о том, как власти растят конкурентов западных гигантов

29 ноября 2022 в 20:05 Размер текста - 17 +

Глава Минцифры Максут Шадаев серьезно занялся вопросами финансирования IT-отрасли Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России ЦБ и Минцифры обсуждают, как ускорить развитие отечественного IT-сектора. Один из вариантов — облегченный выход на Московскую биржу. Как объяснил URA.RU директор Акселератора Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Дмитрий Калаев, IPO в условиях санкций оказалось основным способом ускорить развитие молодых российских стартапов. По его словам, предприниматели могут рассчитывать на помощь не только от властей, но и от специальных инвестфондов, которые распоряжаются миллиардами рублей. — Глава Минцифры Максут Шадаев все чаще в своих выступлениях поднимает проблему финансирования IT-отрасли. 29 ноября министр пообещал, что правительство и Центробанк помогут молодым компаниям привлечь венчурные инвестиции и провести IPO на Мосбирже. Что это значит? Директор Акселератора ФРИИ Дмитрий Калаев считает выход на Мосбиржу самым перспективным путем для бизнеса Фото: Пресс-служба Фонда развития интернет-инициатив — Венчурные инвестиции — это вложения в потенциально перспективный и прорывной бизнес, который может показать многократный рост своей стоимости, но может и обанкротиться, так и не принеся инвесторам прибыли. Хорошим аналогом может быть страхование автомобилей: страховки продаются, хотя все понимают, что какая-то часть автомобилей неминуемо попадет в аварию, но остальные покроют убытки. Аналогично, инвестируя в десятки компаний, понимаешь, что заработаешь не на всех. Но те, что выжил и достиг успеха, должны окупить все вложения. Термин IPO означает выход компании на фондовой рынок. Компания размещает свои ценные бумаги на бирже (обычно это акции), после чего любой человек может купить эти бумаги на свой брокерский счет, тем самым вложив деньги в развитие этой компании и став инвестором. Так бизнес получает деньги на развитие, не прибегая к дорогим банковским кредитам. Как правило, инвестор рассчитывает заработать на росте стоимости акций и дивидендах. Если бизнес идет хорошо, так и происходит, но в отличие от банковского вклада, на фондовом рынке доходность вложений не гарантирована. Потенциально выгода инвестора может быть гораздо больше, чем по вкладу, поэтому люди, взвесив риски, делают свой выбор в пользу той или иной компании. — Власти советуют россиянам присмотреться к фондовому рынку. Правительство само зарезервировало триллион рублей на покупку акций российских компаний. Не получится ли так, что эти деньги будут потеряны? Глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает развитие фондового рынка необходимым условием трансформации российской экономики Фото: Владимир Андреев © URA.RU — В последние годы российский фондовой рынок переживал период бурного роста, который прерывали только пандемия и события на Украине. Люди поняли, что это не финансовая пирамида, а перспективный способ вложения средств. Сейчас на рынке спад, но история показывает, что рано или поздно за ним непременно последует этап роста. Число активно торгующих ценными бумагами на Московской бирже физлиц, по последним данным, превысило 6 миллионов человек, а всего брокерских счетов открыто более 36 миллионов. В сентябре 2022 года частные инвесторы вложили в российские акции 16,3 миллиарда рублей — это сравнимо с доходом небольшого региона за целый год. После ухода с Мосбиржи западных инвесторов доля физлиц в объеме торгов акциями выросла, в сентябре она составила 76,7%. Фактически теперь все движения на нашем фондовом рынке определяют только сами россияне, «голосуя деньгами» за те компании, в которые они верят. В 2021 году около 40 российских компаний заявляли о своей подготовке к IPO в течение следующих двух лет, но отложили это решение, а значит и не получили от частных инвесторов деньги на развитие. В правительстве и Центробанке видят эту проблему и стремятся помочь бизнесу с ее решением. — Почему бы в таком случае властям просто не помочь деньгами напрямую тем IT-компаниями, которые они считают перспективными? Чтобы вырастить IT-компанию до масштаба IPO, ей нужно постоянное финансирование Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — Правительство уже поддерживает отрасль льготными кредитами, заработала ипотека для IT-специалистов — на это выделяются государственные деньги. Но во всем мире технологические стартапы сами стремятся выйти на биржу — это показатель их успеха, и возможность для основателей официально продемонстрировать, как многого они добились. Выход на IPO — это также показатель зрелости и прозрачности бизнеса, его готовности отчитываться о проделанной работе и делиться прибылью с акционерами. Не только с крупными совладельцами, но и с частными лицами, владеющими всего парой акций. Выход на биржу может принести большие деньги. Например, в 2021 году российская IT-компания Softline в ходе IPO была оценена в полтора миллиарда долларов и продала инвесторам со всего мира акций на 400 миллионов долларов — почти 29 миллиардов рублей по тому курсу. Сейчас из-за санкций мы не можем ожидать, что зарубежные инвесторы будут вкладывать миллионы в российские компании, и другие возможности привлечь финансирование, иначе как путем выхода на Мосбиржу, стали резко ограничены. Поэтому теперь подготовке к IPO и бизнес, и власти уделяют повышенное внимание. — Какие еще в условиях санкций остались варианты привлечения финансирования у молодых российских компаний? Минцифры вместе с ЦБ работает над тем, чтобы бизнесу было проще размещаться на Мосбирже Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU — Еще недавно большинство стартапов, превратившихся в успешный бизнес, уходили на глобальные рынки или покупались крупными российскими компаниями без выхода на биржу. Теперь же, из-за санкций, выход на IPO стал рассматриваться ими как наиболее перспективный переход на следующий этап развития. Выход на рынок западных стран, куда обычно стремились российские стартапы, сильно затруднен. Крупные российские компании, их еще называют стратегическими инвесторами, сильно сократили программы своих покупок небольших стартапов. На деле единственным инструментом, способным стимулировать дальнейший рост компании, остается только биржа. — Прежде IPO российских компаний случались нечасто. Как будет теперь? — Компаний, потенциально готовых в ближайшее время идти на IPO, мы во ФРИИ насчитываем около сотни. Это фирмы, которые публично или в частной беседе с нами заявляли об этом желании. Федеральный проект «Взлет от стартапа до IPO», который курируют вице-премьер Андрей Белоусов и Минэкономразвития, включает в себя различные меры поддержки и кредитования. Подготовка к выходу на IPO в среднем занимает около года. Она требует множества усилий и является довольно дорогостоящим для компании проектом. Любые льготы, кредиты и устранение административных барьеров будут крайне полезны российскому бизнесу. Это может стать хорошим стимулом к развитию наших технологических чемпионов — лидеров в своих нишах. — Что нужно сделать российским предпринимателям, чтобы они могли выйти со своим бизнесом на Мосбиржу? Статья по теме Россиян ждет новая система идентификации в интернете — Чтобы вырастить компанию до масштаба IPO, необходимо обеспечивать ритмичность и достаточность ее финансирования на более ранних этапах роста бизнеса. Это задача инвестфондов, которые знают, как выращивать компании и кровно заинтересованы в этом. Технически на IPO можно выйти и с выручкой в 300 миллионов рублей, но более рациональным является выход при уровне выручки около 10 миллиардов рублей. Одним из наиболее сложных препятствий на пути к IPO является нежелание самих владельцев компаний выходить на биржу. Они оценивают риски публичности, потери части контроля над компанией, необходимости перестройки бизнеса и системы управления. Для многих владельцев прибыльных компаний не очевидны плюсы от того, что она станет публичной. Поэтому важна и просветительская часть этой программы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ЦБ и Минцифры обсуждают, как ускорить развитие отечественного IT-сектора. Один из вариантов — облегченный выход на Московскую биржу. Как объяснил URA.RU директор Акселератора Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Дмитрий Калаев, IPO в условиях санкций оказалось основным способом ускорить развитие молодых российских стартапов. По его словам, предприниматели могут рассчитывать на помощь не только от властей, но и от специальных инвестфондов, которые распоряжаются миллиардами рублей. — Глава Минцифры Максут Шадаев все чаще в своих выступлениях поднимает проблему финансирования IT-отрасли. 29 ноября министр пообещал, что правительство и Центробанк помогут молодым компаниям привлечь венчурные инвестиции и провести IPO на Мосбирже. Что это значит? — Венчурные инвестиции — это вложения в потенциально перспективный и прорывной бизнес, который может показать многократный рост своей стоимости, но может и обанкротиться, так и не принеся инвесторам прибыли. Хорошим аналогом может быть страхование автомобилей: страховки продаются, хотя все понимают, что какая-то часть автомобилей неминуемо попадет в аварию, но остальные покроют убытки. Аналогично, инвестируя в десятки компаний, понимаешь, что заработаешь не на всех. Но те, что выжил и достиг успеха, должны окупить все вложения. Термин IPO означает выход компании на фондовой рынок. Компания размещает свои ценные бумаги на бирже (обычно это акции), после чего любой человек может купить эти бумаги на свой брокерский счет, тем самым вложив деньги в развитие этой компании и став инвестором. Так бизнес получает деньги на развитие, не прибегая к дорогим банковским кредитам. Как правило, инвестор рассчитывает заработать на росте стоимости акций и дивидендах. Если бизнес идет хорошо, так и происходит, но в отличие от банковского вклада, на фондовом рынке доходность вложений не гарантирована. Потенциально выгода инвестора может быть гораздо больше, чем по вкладу, поэтому люди, взвесив риски, делают свой выбор в пользу той или иной компании. — Власти советуют россиянам присмотреться к фондовому рынку. Правительство само зарезервировало триллион рублей на покупку акций российских компаний. Не получится ли так, что эти деньги будут потеряны? — В последние годы российский фондовой рынок переживал период бурного роста, который прерывали только пандемия и события на Украине. Люди поняли, что это не финансовая пирамида, а перспективный способ вложения средств. Сейчас на рынке спад, но история показывает, что рано или поздно за ним непременно последует этап роста. Число активно торгующих ценными бумагами на Московской бирже физлиц, по последним данным, превысило 6 миллионов человек, а всего брокерских счетов открыто более 36 миллионов. В сентябре 2022 года частные инвесторы вложили в российские акции 16,3 миллиарда рублей — это сравнимо с доходом небольшого региона за целый год. После ухода с Мосбиржи западных инвесторов доля физлиц в объеме торгов акциями выросла, в сентябре она составила 76,7%. Фактически теперь все движения на нашем фондовом рынке определяют только сами россияне, «голосуя деньгами» за те компании, в которые они верят. В 2021 году около 40 российских компаний заявляли о своей подготовке к IPO в течение следующих двух лет, но отложили это решение, а значит и не получили от частных инвесторов деньги на развитие. В правительстве и Центробанке видят эту проблему и стремятся помочь бизнесу с ее решением. — Почему бы в таком случае властям просто не помочь деньгами напрямую тем IT-компаниями, которые они считают перспективными? — Правительство уже поддерживает отрасль льготными кредитами, заработала ипотека для IT-специалистов — на это выделяются государственные деньги. Но во всем мире технологические стартапы сами стремятся выйти на биржу — это показатель их успеха, и возможность для основателей официально продемонстрировать, как многого они добились. Выход на IPO — это также показатель зрелости и прозрачности бизнеса, его готовности отчитываться о проделанной работе и делиться прибылью с акционерами. Не только с крупными совладельцами, но и с частными лицами, владеющими всего парой акций. Выход на биржу может принести большие деньги. Например, в 2021 году российская IT-компания Softline в ходе IPO была оценена в полтора миллиарда долларов и продала инвесторам со всего мира акций на 400 миллионов долларов — почти 29 миллиардов рублей по тому курсу. Сейчас из-за санкций мы не можем ожидать, что зарубежные инвесторы будут вкладывать миллионы в российские компании, и другие возможности привлечь финансирование, иначе как путем выхода на Мосбиржу, стали резко ограничены. Поэтому теперь подготовке к IPO и бизнес, и власти уделяют повышенное внимание. — Какие еще в условиях санкций остались варианты привлечения финансирования у молодых российских компаний? — Еще недавно большинство стартапов, превратившихся в успешный бизнес, уходили на глобальные рынки или покупались крупными российскими компаниями без выхода на биржу. Теперь же, из-за санкций, выход на IPO стал рассматриваться ими как наиболее перспективный переход на следующий этап развития. Выход на рынок западных стран, куда обычно стремились российские стартапы, сильно затруднен. Крупные российские компании, их еще называют стратегическими инвесторами, сильно сократили программы своих покупок небольших стартапов. На деле единственным инструментом, способным стимулировать дальнейший рост компании, остается только биржа. — Прежде IPO российских компаний случались нечасто. Как будет теперь? — Компаний, потенциально готовых в ближайшее время идти на IPO, мы во ФРИИ насчитываем около сотни. Это фирмы, которые публично или в частной беседе с нами заявляли об этом желании. Федеральный проект «Взлет от стартапа до IPO», который курируют вице-премьер Андрей Белоусов и Минэкономразвития, включает в себя различные меры поддержки и кредитования. Подготовка к выходу на IPO в среднем занимает около года. Она требует множества усилий и является довольно дорогостоящим для компании проектом. Любые льготы, кредиты и устранение административных барьеров будут крайне полезны российскому бизнесу. Это может стать хорошим стимулом к развитию наших технологических чемпионов — лидеров в своих нишах. — Что нужно сделать российским предпринимателям, чтобы они могли выйти со своим бизнесом на Мосбиржу? — Чтобы вырастить компанию до масштаба IPO, необходимо обеспечивать ритмичность и достаточность ее финансирования на более ранних этапах роста бизнеса. Это задача инвестфондов, которые знают, как выращивать компании и кровно заинтересованы в этом. Технически на IPO можно выйти и с выручкой в 300 миллионов рублей, но более рациональным является выход при уровне выручки около 10 миллиардов рублей. Одним из наиболее сложных препятствий на пути к IPO является нежелание самих владельцев компаний выходить на биржу. Они оценивают риски публичности, потери части контроля над компанией, необходимости перестройки бизнеса и системы управления. Для многих владельцев прибыльных компаний не очевидны плюсы от того, что она станет публичной. Поэтому важна и просветительская часть этой программы.