Путин презентовал план удержания IT-специалистов в России

Перед ними открываются возможности, которых нет на Западе

24 ноября 2022 в 22:19 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин показал, как власти будут бороться за IT-специалистов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Широкое внедрение систем искусственного интеллекта в России открывает для IT-специалистов большие возможности. А властям (в совокупности с обеспечением условий для комфортной жизни и работы) это позволит удержать лучших в профессии, комментируют эксперты слова президента РФ Владимира Путина на конференции Сбера Artificial Intelligence Journey (AIJ) 24 ноября. По словам политологов, именно этим людям предстоит обеспечить выход России на новый технологический уровень. Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту (ИИ) и машинному обучению уже стала традиционной. И традиционно в ней участвует президент Путин. В этом году на AIJ обсуждали, как технологии ИИ помогут обеспечить России экономический рост. А стремиться есть куда, дал понять Путин. «Соперничество между государствами идет ожесточенное. От того, каких результатов мы добьемся, зависит место России в мире, наш суверенитет, безопасность и состоятельность нашей страны, наши возможности на качественно новом уровне решать задачи развития, создавать широкие условия для самореализации граждан, для запуска общественных инициатив», — подчеркнул президент. Глава Сбера Герман Греф считается одним из двигателей процесса широкого внедрения ИИ в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Видимые достижения в этом есть, но только в столичном регионе. Путин надеется, что Москва и Подмосковье будут делиться своим опытом с другим субъектами, и таким образом в течение 10 лет системы технологий ИИ получится внедрить во все сферы жизни на всей территории страны. «Задача нового этапа в горизонте текущего десятилетия — обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта. Оно должно охватить все отрасли экономики, социальной сферы и систему госуправления», — заявил Путин. По его словам, в России должен быть сформирован «подлинный технологический, цифровой, культурный, образовательный, ценностный суверенитет». В основе развития технологий по-прежнему остается забота о людях и повышение качества их жизни. Путин убежден, что технологическая революция обеспечит не только рост зарплат, но и превратит рутинную работу в творческую и интересную. Без развития IT-сектора в современных условиях затруднено экономическое развитие страны в целом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент рассматривает IT-сектор как благоприятную сферу для развития интеллектуального потенциала как основы национальной самодостаточности. Если в советские годы и в 1990-х из-за отсутствия должных условий, страну покидали представители интеллектуальной элиты, сейчас возможности для самореализации есть. «По некоторым направлениям в этой области мы идем на шаг впереди некоторых других стран, и нам нужно обязательно наращивать наши усилия», — заявил Путин, подчеркнув, что политика в области новых технологий власти будут выстраивать совместно с представителями отрасли. Выступление президента аналитики рассматривают как своего рода обращение к тем, кто покинул Россию уже в этом году — после начала военной спецоперации в Донбассе и чуть позже — после объявления частичной мобилизации. В большинстве своем это именно IT-специалисты, которые имеют возможность работать дистанционно из любой точки мира, полагает руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. «Молодежь, которая занимается этой сферой, в какой-то момент испугалась и уехала. В первую очередь президент к ним и обращается — к тем, кто уехал, но собирается вернуться. Он показывает, что там у этих ребят нет перспектив. Перспективы и возможности — здесь, в России», — пояснил URA.RU Иванов. Это те люди должны вывести Россию на самый современный уровень технологического развития, говорит политолог Дмитрий Нечаев. «Промышленные производства 5-6 технологических укладов основаны на искусственном интеллекте. Чтобы все это работало, нужны IT-специалисты. Президент это понимает. Иначе мы в этот переломный момент останемся в технологической архаике. Но готовить нужно патриотично настроенных айтишников, которые не убегут при первой опасности и сделают все возможное, чтобы быть частью российского общества», — полагает Нечаев. Статья по теме Путин нашел замену Чубайсу — это Греф На эту категорию специалистов власти обращают внимание уже не в первый раз, напоминает исполнительный директор Центр политического анализа Вячеслав Данилов. Ранее были приняты меры о предоставлении им отсрочки от призыва в армию (несмотря на то, что эта профессия там сейчас очень востребована), о создании для них престижных рабочих мест с хорошими зарплатами и т. д. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Широкое внедрение систем искусственного интеллекта в России открывает для IT-специалистов большие возможности. А властям (в совокупности с обеспечением условий для комфортной жизни и работы) это позволит удержать лучших в профессии, комментируют эксперты слова президента РФ Владимира Путина на конференции Сбера Artificial Intelligence Journey (AIJ) 24 ноября. По словам политологов, именно этим людям предстоит обеспечить выход России на новый технологический уровень. Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту (ИИ) и машинному обучению уже стала традиционной. И традиционно в ней участвует президент Путин. В этом году на AIJ обсуждали, как технологии ИИ помогут обеспечить России экономический рост. А стремиться есть куда, дал понять Путин. «Соперничество между государствами идет ожесточенное. От того, каких результатов мы добьемся, зависит место России в мире, наш суверенитет, безопасность и состоятельность нашей страны, наши возможности на качественно новом уровне решать задачи развития, создавать широкие условия для самореализации граждан, для запуска общественных инициатив», — подчеркнул президент. Видимые достижения в этом есть, но только в столичном регионе. Путин надеется, что Москва и Подмосковье будут делиться своим опытом с другим субъектами, и таким образом в течение 10 лет системы технологий ИИ получится внедрить во все сферы жизни на всей территории страны. «Задача нового этапа в горизонте текущего десятилетия — обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта. Оно должно охватить все отрасли экономики, социальной сферы и систему госуправления», — заявил Путин. По его словам, в России должен быть сформирован «подлинный технологический, цифровой, культурный, образовательный, ценностный суверенитет». В основе развития технологий по-прежнему остается забота о людях и повышение качества их жизни. Путин убежден, что технологическая революция обеспечит не только рост зарплат, но и превратит рутинную работу в творческую и интересную. Президент рассматривает IT-сектор как благоприятную сферу для развития интеллектуального потенциала как основы национальной самодостаточности. Если в советские годы и в 1990-х из-за отсутствия должных условий, страну покидали представители интеллектуальной элиты, сейчас возможности для самореализации есть. «По некоторым направлениям в этой области мы идем на шаг впереди некоторых других стран, и нам нужно обязательно наращивать наши усилия», — заявил Путин, подчеркнув, что политика в области новых технологий власти будут выстраивать совместно с представителями отрасли. Выступление президента аналитики рассматривают как своего рода обращение к тем, кто покинул Россию уже в этом году — после начала военной спецоперации в Донбассе и чуть позже — после объявления частичной мобилизации. В большинстве своем это именно IT-специалисты, которые имеют возможность работать дистанционно из любой точки мира, полагает руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. «Молодежь, которая занимается этой сферой, в какой-то момент испугалась и уехала. Это те люди должны вывести Россию на самый современный уровень технологического развития, говорит политолог Дмитрий Нечаев. «Промышленные производства 5-6 технологических укладов основаны на искусственном интеллекте. Чтобы все это работало, нужны IT-специалисты. Президент это понимает. Иначе мы в этот переломный момент останемся в технологической архаике. Но готовить нужно патриотично настроенных айтишников, которые не убегут при первой опасности и сделают все возможное, чтобы быть частью российского общества», — полагает Нечаев. На эту категорию специалистов власти обращают внимание уже не в первый раз, напоминает исполнительный директор Центр политического анализа Вячеслав Данилов. Ранее были приняты меры о предоставлении им отсрочки от призыва в армию (несмотря на то, что эта профессия там сейчас очень востребована), о создании для них престижных рабочих мест с хорошими зарплатами и т. д.