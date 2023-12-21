Как в Тюмени ловили мужчину, укравшего труп жены с места ДТП

Предыстория семейной драмы, подробности смертельной аварии и детали задержания тюменца

22 декабря 2023 в 06:30 Размер текста - 17 +

Семейная ссора обернулась погоней, смертельным ДТП и сроком для мужчины, который после аварии ездил по городу с телом своей жены Фото: Александр Елизаров © URA.RU 19 мая в Тюмени случилось ЧП: на улице Камчатской столкнулись два автомобиля. В одном из них ехал Дмитрий Ширяев, во втором — его жена с водителем. Авария произошла в результате погони: муж преследовал супругу. По итогу женщина и мужчина, бывший за рулем, погибли. Ширяев достал из разбитой Lada Granta труп жены, пересадил в свое авто, а затем бросил машину и тело на заправке и скрылся. Задержали мужчину благодаря помощи его начальника. Подробности дела — в материале URA.RU. Здесь и далее представлена информация, содержащаяся в судебном акте с процесса, на котором судили Дмитрия Ширяева. За нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух человек, а также бегство с места преступления, мужчина получил 10 лет лишения свободы. Праздничное застолье обернулось дракой и положило начало трагедии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ссора в день рождения Согласно показаниям Дмитрия Ширяева, трагическая история началась с бытовой ссоры. Он, его жена и ее брат праздновали день рождения женщины. Дмитрий и родственник супруги повздорили, случилась драка, на место приехала полиция. Ширяева забрали в отдел, но спустя время отпустили. Вернувшись домой, жену и детей он не обнаружил и лег спать. «Проспавшись, около двух часов ночи 19 мая Ширяев позвонил супруге. Она сказала, что с детьми находится у своей мамы. Мужчина заявил, что сейчас доедет до тещи и заберет семью. Однако жена отказалась и сказала, что в таком случае немедленно уедет из дома родителей, но не сказала куда», — говорится в материалах дела. Тюменец сел в красный Kia Rio и поехал к дому матери супруги. По пути он увидел ехавшую навстречу Lada Granta, в которой сидела жена и неизвестный ему мужчина. Ширяев попытался перегородить им дорогу, но не смог. Тогда он бросился в погоню. Столкновение, авария, смерть Гонка двух авто длилась недолго, по воспоминаниям тюменца — порядка пяти минут. Он ехал на скорости около 90 км/час, по встречной полосе, сбоку от «Лады». В какой-то момент правой стороной переднего бампера Kia ударила вторую машину в заднее крыло. «Гранту» занесло и отбросило на находившееся рядом здание. Удар оказался роковым и для водителя, и для супруги Дмитрия. «Лада», в которой ехала супруга Дмитрия Ширяева, после столкновения Фото: УГИБДД по Тюменской области Ширяев подошел в «Ладе». Мужчина за рулем не подавал признаков жизни, его лицо было в крови. Тогда через окно передней двери подсудимый вытащил бездыханную супругу и отнес ее в свое авто. После этого Дмитрий уехал с места происшествия, не вызвав туда никаких экстренных служб. Отъехав, он понял, что жена мертва и просто поехал по городу», — следует из судебного акта. Кадры с регистратора стали частью состава обвинения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Все снимал регистратор При осмотре регистратора, установленного в машине Ширяева, были обнаружены жуткие кадры. На них мужчина ведет автомобиль, а на соседнем кресле находится труп его жены. «Она сидит в неестественной позе, лицо синее, голова запрокинута в правую сторону. Ширяев ведет авто и разговаривает по телефону, затем закуривает», — говорится в материалах. Бросил машину на заправке и сбежал По итогу красная Kia Rio остановилась на заправке «Газпрома». На камерах видеонаблюдения было запечатлено, как Дмитрий вышел из авто, поговорил по телефону, покурил, и подошел к пассажирской двери, где находилось тело жены. Заглянув внутрь, мужчина вернулся к водительскому месту, открыл дверь, пару секунд постоял, а затем покинул территорию АЗС пешком. По словам Ширяева по пути он позвонил теще и рассказал о произошедшем. Мужчина отправился бродить по городу, а вечером рассказал своему начальнику где находится. Они договорились встретиться в районе завода «Фармсинтез». Ожидая начальника мужчина прятался в камышах недалеко от завода Фото: Анна Майорова © URA.RU Как прошло задержание По словам замдиректора компании, где Ширяев уже пару месяцев работал экспедитором, мужчина первый раз связался с ним ночью 19 мая. Именно начальник забирал Дмитрия из отделения полиции, куда он попал за драку, он же отвез его домой. Второй контакт случился вечером 19 мая. К этому моменту начальству уже сообщили, что Дмитрий в розыске из-за того, что «на нем два трупа». Руководитель написал Ширяеву в мессенджере, задал несколько рабочих вопросов. Сначала мужчина не отвечал, но в итоге рассказал, где находится. «На место начальник подсудимого прибыл с двумя оперативниками. Они вышли из машины чуть раньше, чтобы не спугнуть разыскиваемого. Ширяев появился из камышей, сел в машину к руководителю, и тут же с двух сторон его зажали полицейские. Мужчина не сопротивлялся», — говорится в судебном акте. В дороге Дмитрий рассказал, что супруга в их последнем разговоре грозилась с ним развестись. По его словам, он не хотел лишать женщину жизни, раскаялся в содеянном и осознал, что натворил. После трагедии детей себе забрала бабушка — мать погибшей тюменки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Показания свидетелей В процессе были заслушаны и показания других свидетелей. Одной из них была мать погибшей женщины. Она рассказала, что супруги жили нормально: конфликты у них бывали, но несерьезные. Ширяев был спокойным человеком, физическое насилие к супруге не применял. Еще одним свидетелем стал случайный водитель. Он оказался возле места ДТП примерно в 06:25 19 мая. Мужчина видел разбитые авто и то, как Дмитрий достал из машины тело жены. «На вопрос очевидца о происшедшем Ширяев не ответил и быстро уехал. Тогда мужчина решил его догнать, так как знал, что впереди дорога упирается в тупик, и деться машине некуда. Он поехал за Kia, однако вскоре увидел, что она на большой скорости едет ему навстречу. Перегородить проезд мчащейся иномарке мужчина не решился: она промчалась мимо и скрылась», — следует из документов. Дмитрия отправили в исправительную колонию общего режима (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вдовец получил десять лет При вынесении приговора Ширяеву были учтены несколько факторов. Во-первых, характеристики на него. Так, на работе мужчину назвали дисциплинированным, ответственным, дружелюбным и сдержанным человеком. Соседи отметили, что Дмитрий приветлив и вежлив. В отделе полиции тюменцу дали не столь положительную оценку. Там рассказали, что он зарекомендовал себя с отрицательной стороны: ранее привлекался к уголовной ответственности, злоупотребляет алкоголем, скрытен, склонен ко лжи, и общается с ранее отсидевшими гражданами. По итогу суд приговорил Дмитрия Ширяева к лишению свободы сроком на 10 лет и выплате компенсации в 2 000 000 рублей. Отягчающих обстоятельств в его деле не обнаружили, но нашли, за что смягчить приговор. Мужчина раскаялся, полностью признал свою вину, принес извинения близким погибших. Суд учел проблемы со здоровьем у Дмитрия и его близких, и то, что на его иждивении двое несовершеннолетних детей — сын и дочь. К слову, опеку после трагедии над ними начала оформлять бабушка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

19 мая в Тюмени случилось ЧП: на улице Камчатской столкнулись два автомобиля. В одном из них ехал Дмитрий Ширяев, во втором — его жена с водителем. Авария произошла в результате погони: муж преследовал супругу. По итогу женщина и мужчина, бывший за рулем, погибли. Ширяев достал из разбитой Lada Granta труп жены, пересадил в свое авто, а затем бросил машину и тело на заправке и скрылся. Задержали мужчину благодаря помощи его начальника. Подробности дела — в материале URA.RU. Здесь и далее представлена информация, содержащаяся в судебном акте с процесса, на котором судили Дмитрия Ширяева. За нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух человек, а также бегство с места преступления, мужчина получил 10 лет лишения свободы. Ссора в день рождения Согласно показаниям Дмитрия Ширяева, трагическая история началась с бытовой ссоры. Он, его жена и ее брат праздновали день рождения женщины. Дмитрий и родственник супруги повздорили, случилась драка, на место приехала полиция. Ширяева забрали в отдел, но спустя время отпустили. Вернувшись домой, жену и детей он не обнаружил и лег спать. Тюменец сел в красный Kia Rio и поехал к дому матери супруги. По пути он увидел ехавшую навстречу Lada Granta, в которой сидела жена и неизвестный ему мужчина. Ширяев попытался перегородить им дорогу, но не смог. Тогда он бросился в погоню. Столкновение, авария, смерть Гонка двух авто длилась недолго, по воспоминаниям тюменца — порядка пяти минут. Он ехал на скорости около 90 км/час, по встречной полосе, сбоку от «Лады». В какой-то момент правой стороной переднего бампера Kia ударила вторую машину в заднее крыло. «Гранту» занесло и отбросило на находившееся рядом здание. Удар оказался роковым и для водителя, и для супруги Дмитрия. Ширяев подошел в «Ладе». Мужчина за рулем не подавал признаков жизни, его лицо было в крови. Тогда через окно передней двери подсудимый вытащил бездыханную супругу и отнес ее в свое авто. После этого Дмитрий уехал с места происшествия, не вызвав туда никаких экстренных служб. Отъехав, он понял, что жена мертва и просто поехал по городу», — следует из судебного акта. Все снимал регистратор При осмотре регистратора, установленного в машине Ширяева, были обнаружены жуткие кадры. На них мужчина ведет автомобиль, а на соседнем кресле находится труп его жены. Бросил машину на заправке и сбежал По итогу красная Kia Rio остановилась на заправке «Газпрома». На камерах видеонаблюдения было запечатлено, как Дмитрий вышел из авто, поговорил по телефону, покурил, и подошел к пассажирской двери, где находилось тело жены. Заглянув внутрь, мужчина вернулся к водительскому месту, открыл дверь, пару секунд постоял, а затем покинул территорию АЗС пешком. По словам Ширяева по пути он позвонил теще и рассказал о произошедшем. Мужчина отправился бродить по городу, а вечером рассказал своему начальнику где находится. Они договорились встретиться в районе завода «Фармсинтез». Как прошло задержание По словам замдиректора компании, где Ширяев уже пару месяцев работал экспедитором, мужчина первый раз связался с ним ночью 19 мая. Именно начальник забирал Дмитрия из отделения полиции, куда он попал за драку, он же отвез его домой. Второй контакт случился вечером 19 мая. К этому моменту начальству уже сообщили, что Дмитрий в розыске из-за того, что «на нем два трупа». Руководитель написал Ширяеву в мессенджере, задал несколько рабочих вопросов. Сначала мужчина не отвечал, но в итоге рассказал, где находится. «На место начальник подсудимого прибыл с двумя оперативниками. Они вышли из машины чуть раньше, чтобы не спугнуть разыскиваемого. Ширяев появился из камышей, сел в машину к руководителю, и тут же с двух сторон его зажали полицейские. Мужчина не сопротивлялся», — говорится в судебном акте. В дороге Дмитрий рассказал, что супруга в их последнем разговоре грозилась с ним развестись. По его словам, он не хотел лишать женщину жизни, раскаялся в содеянном и осознал, что натворил. Показания свидетелей В процессе были заслушаны и показания других свидетелей. Одной из них была мать погибшей женщины. Она рассказала, что супруги жили нормально: конфликты у них бывали, но несерьезные. Ширяев был спокойным человеком, физическое насилие к супруге не применял. Еще одним свидетелем стал случайный водитель. Он оказался возле места ДТП примерно в 06:25 19 мая. Мужчина видел разбитые авто и то, как Дмитрий достал из машины тело жены. «На вопрос очевидца о происшедшем Ширяев не ответил и быстро уехал. Тогда мужчина решил его догнать, так как знал, что впереди дорога упирается в тупик, и деться машине некуда. Он поехал за Kia, однако вскоре увидел, что она на большой скорости едет ему навстречу. Перегородить проезд мчащейся иномарке мужчина не решился: она промчалась мимо и скрылась», — следует из документов. Вдовец получил десять лет При вынесении приговора Ширяеву были учтены несколько факторов. Во-первых, характеристики на него. Так, на работе мужчину назвали дисциплинированным, ответственным, дружелюбным и сдержанным человеком. Соседи отметили, что Дмитрий приветлив и вежлив. По итогу суд приговорил Дмитрия Ширяева к лишению свободы сроком на 10 лет и выплате компенсации в 2 000 000 рублей. Отягчающих обстоятельств в его деле не обнаружили, но нашли, за что смягчить приговор. Мужчина раскаялся, полностью признал свою вину, принес извинения близким погибших. Суд учел проблемы со здоровьем у Дмитрия и его близких, и то, что на его иждивении двое несовершеннолетних детей — сын и дочь. К слову, опеку после трагедии над ними начала оформлять бабушка.